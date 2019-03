„Najśmieszniejsi są brytyjscy emeryci w Hiszpanii, którzy zagłosowali za Brexitem” - Internauci obnażyli prawdę o ksenofobii Brytyjczyków

Fot. Getty

Na jednej z grup na Facebooku wywiązała się zagorzała dyskusja dotycząca ksenofobii i poczucia wyższości Brytyjczyków nad innymi narodami. Wnioski z dyskusji, w której w przeważającej mierze udział wzięli sami Brytyjczycy, nie napawają optymizmem...

Dyskusja na temat poczucia wyższości Brytyjczyków oraz okazywanej przez nich ksenofobii, wywiązała się pod jednym z postów na grupie „Brexit Balls”. Internauci ( w większości narodowości brytyjskiej), nie pozostawili na Brytyjczykach suchej nitki, krytykując ich nie tylko za to, jak zagłosowali w referendum ws. Brexitu, ale też za swoją ogólną postawę względem obcokrajowców – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Poniżej znajdziecie najciekawsze wpisy eksponujące postawy wielu Brytyjczyków względem Brexitu, swojego narodu i obcokrajowców:

Yvette Catherine: „Poznałam małżeństwo w Grecji, które przeprowadziło się tam z Liverpoolu. Kiedy zapytałam ich, co skłoniło ich do wyjazdu z UK, to usłyszałam, że to, 'żeby uciec od obcokrajowców'. Nie żartuję, tacy durnie naprawdę istnieją”.

Fanny Horn: „Oni myślą, że są lepsi od innych przez sam fakt, że są Brytyjczykami. Dlatego w Grecji, czy gdziekolwiek indziej w Unii Europejskiej, robią zaszczyt swoją obecnością gorszym od siebie państwom, a u siebie czują się upokorzeni faktem, że muszą akceptować obcokrajowców na swojej lepszej ziemi”.

Brendon Hope: „Mój ojczym, który głosował za Brexitem, przedstawił dziś taką perełkę. Powiedział, że jeśli na skutek Brexitu dojdzie do masowego bezrobocia, to nic się złego nie stanie, bo przecież ludzie, którzy naprawdę chcą pracować, będą mogli wyjechać do Niemiec i pracować tam tak, jak to było w latach 80-tych”.

Darren Burgess: „Raz podsłuchałem, jak małżeństwo rozmawiało o tym, jak imigranci rujnują UK, bo zabierają wszystkie miejsca pracy. Konwersacja miała miejsce, dosłownie, w trakcie, gdy skanowali produkty w Tesco, używając do tego kas samoobsługowych. Nie wiem, czy zdali sobie sprawę z paradoksu całej sytuacji".

Maxi Lugosi: „Wielu expatów żyjących w Hiszpanii głosowało za Brexitem, ponieważ nie podobało im się, że wszyscy ci obywatele Unii Europejskiej migrowali do UK. Niesamowite”.

Will Coles Art: „Spotkałem naprawdę zbyt dużo gamoni w Hiszpanii, którzy zagłosowali za wyjściem, a którzy chcą tu dalej mieszkać. Oni myślą, że Hiszpania się nimi zaopiekuje, że Hiszpania ich potrzebuje. Oni naprawdę nie mają pojęcia, jak funkcjonuje Unia Europejska”.

Aaron AyJay: „Myślę, że najśmieszniejsi są ci emerytowani id**ci żyjący w Hiszpanii, którzy zagłosowali za wyjściem i którzy szybko po tym zorientowali się, że opuszczenie UE unieważnia ich prawo do pozostania tam i do bezpłatnego korzystania m.in. ze służby zdrowia. Oni teraz dopiero orientują się, że muszą wrócić do UK”.