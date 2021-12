Na Downing Street 10 odbyło się chrimtas party łamiące restrykcje - wyciekło nagranie, które to potwierdza [WIDEO]

Fot: YouTube

Nie milkną echa afery związanej z domniemaną zeszłoroczną imprezą bożonarodzeniową zorganizowaną na Downing Street 10. Brytyjska stacja ITV ujawniła nagranie, na którym członkini personelu przyznała, że przyjęcie, na którym nie przestrzegano żadnych restrykcji, rzeczywiście się odbyło.

Przypomnijmy, do informacji o rządowym "christmas party" dotarli dziennikarze brytyjskiego tabloidu "The Daily Mirror". "Oficjalne" przyjęcie bożonarodzeniowe dla pracowników zatrudnionych na Downing Street 10 nie odbyło się ze względu na obowiązujące w tamtym czasie restrykcje, ale miała się odbyć "nieoficjalna" impreza świąteczna. W dniu 18 grudnia 2020, a więc w cztery dni po tym, jak w Londynie wprowadzono trzeci poziom (Tier 3) ograniczeń zabraniający spotykać się z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego i "support bubble". W tym przyjęciu miało brać udział od 40 do 50 osób i miał pojawić się alkohol.

Wszystko również wskazuje na to, że nie było na nim samego premiera Johnsona, a bawili się jedynie członkowie rządowego personelu.

W dniu wczorajszym brytyjska stacja ITV ujawniła nagranie na którym Allegra Stratton w ramach próby konferencji prasowej zdradza, do czego miało dojść 18 grudnia. "Właśnie widziałem doniesienia na Twitterze, że w piątek wieczorem odbyła się impreza świąteczna na Downing Street, czy potwierdza pani te doniesienia?" - słyszymy jak pytanie takiej treści zadaje jej Ed Oldfield, specjalny doradca premiera Borisa Johnsona. "Poszłam do domu" - ze śmiechem odpowiada kobieta, pełniąca w latach 2020–2021 funkcję Downing Street Press Secretary .

"Czy premier zgodziłby się na zorganizowanie przyjęcia świątecznego?" - dodaje Oldfield nie otrzymawszy zadowalającej odpowiedzi. Stratton się znowu śmieje. "Jaka jest odpowiedź?" - pyta pytającego. "Ja nie wiem!" - odpowiada Oldfield. Następnie słyszymy jak jeden z pracowników dodaje, że "to wcale nie byłą impreza, [mieliśmy] tylko ser i wino". "Czy ser i wino mogą być? To było spotkanie biznesowe" - dodaje i wszyscy obecnie wybuchają śmiechem z powodów, które są im wyłącznie znane, a my możemy się jedynie domyślać o czym tak naprawdę rozmawiają...

Zobaczcie całe nagranie z tą sytuację i sami wyciągnijcie wnioski w tej sprawie:

Rzeczone nagranie pochodzi z "próbnej" konferencji prasowej, która miała miejsce 22 grudnia 2020 roku.

W ostatnim czasie wszyscy - zarówno premier, jak i ministrowie jego rządu - zaprzeczali, że jakiekolwiek restrykcje zostały złamane 18 grudnia 2020. Nie dalej jak wczoraj, we wtorek 7 grudnia 2021 roku premier zaznaczył, że wszelkie wytyczne na Downing Street 10 były w pełni przestrzegane. Jednocześnie, nie zaprzeczył on, że impreza bożonarodzeniowa miała miejsce.

'I am satisfied myself that the guidelines were followed at all times'@BorisJohnson responds to new claims in The Times about an alleged Covid-rule-breaking party in Downing Street last Christmashttps://t.co/yyZ1W7FdLWpic.twitter.com/nH2bPAzKvZ