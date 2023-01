Minister Zdrowia chce, aby pacjenci NHS byli leczeni w kabinach na parkingach przy szpitalach

Wkrótce pacjenci NHS mogą otrzymać leczenie w nagłych wypadkach w kabinach zbudowanych tymczasowo na parkingach szpitalnych w ramach nowych planów awaryjnych przedstawionych przez Ministra Zdrowia w parlamencie.

Minister Zdrowia przyznał w parlamencie, że „doświadczenia niektórych pacjentów i personelu” w opiece doraźnej „były nie do zaakceptowania” w ostatnich tygodniach, dlatego też przedstawił on plan odbudowy NHS.





Leczenie pacjentów na parkingach

Steve Barclay, który jest ministrem zdrowia, powiedział, że niektórzy pacjenci pogotowia ratunkowego mogliby być leczeni na parkingach szpitalnych w specjalnie skonstruowanych do tego celu kabinach. Jest to jego pomysł na poradzenie sobie z kryzysem w służbie zdrowia w ramach planu ratunkowego.

Gigantyczne kolejki do lekarzy

Winą za alarmująco długie oczekiwanie na leczenie w szpitalach Barclay obarczył dużą liczbę zachorowań na grypę, a także dalsze hospitalizacje z powodu Covid, co – jak powiedział – łączyło się z „wyjątkowym poziomem aktywności szkarlatyny”.

Minister powiedział, że w ciągu miesiąca nastąpił siedmiokrotny wzrost liczby przyjęć do szpitali z powodu grypy. Przedstawił on w parlamencie kilka propozycji, które zostaną wprowadzone do następnej zimy w celu poprawy wyników dotyczących przyjęć pacjentów do szpitali w krótkim okresie.

Kabiny przy oddziałach ratunkowych

Ujawniając, że rząd wyda 50 milionów funtów na zainstalowanie tymczasowych kabin, które zwiększą fizyczną pojemność wokół oddziałów ratunkowych, minister powiedział:

- Dzięki zastosowaniu jednostek modułowych ta pojemność będzie dostępna w ciągu tygodni, a nie miesięcy, a nasza inwestycja o wartości 50 milionów funtów skupi się na wsparciu modułowym w tym roku. Dajemy Trustom swobodę wyboru najlepszego sposobu wykorzystania tych jednostek do odciążenia ich oddziałów ratunkowych. Mogą to być miejsca na krótkie pobyty po opiece w A&E, gdzie pacjent nie musi iść na oddział w celu dalszej obserwacji, lub sale wypisywania, które wcześniej nie były w stanie przyjąć pacjenta w łóżku – w przypadku wielu z nich są to często po prostu krzesła – lub dodatkowe miejsce obok oddziału ratunkowego na froncie szpitala.

Minister powiedział również Izbie Gmin, że NHS rozpocznie rezerwację w domach mieszkalnych, co, jak stwierdził, pozwoli na wypisanie ze szpitali 2500 osób, gdy staną się one sprawne.

Tymczasowe izby przyjęć w Northampton

W Northampton rozpoczęto już prace nad stworzeniem tymczasowego budynku w Northampton General Hospital, aby poradzić sobie z rosnącą liczbą osób zgłaszających się na oddział ratunkowy.

Nowy ogrzewany tymczasowy budynek w Northampton General Hospital zastępuje biały namiot, który wcześniej stał przed oddziałem ratunkowym i będzie przeznaczony dla pacjentów oczekujących na przyjęcie.

Strajk pracowników NHS

Tymczasem ratownicy medyczni w całym kraju zastrajkują w tę środę po tym, jak rozmowy w sprawie podwyżki płac zakończyły się bez przełomu. Pracownicy pogotowia wyjdą na ulice w całej Anglii w tę środę i 23 stycznia, a pielęgniarki mają pójść w ich ślady 18-19 stycznia.

Związki zawodowe spotkały się z ministrem zdrowia, aby przeprowadzić pierwsze rozmowy na temat wynagrodzeń za sezon 2023/24. Jednocześnie Rishi Sunak wyraził nadzieję, że tej zimy pielęgniarki otrzymają jednorazową wypłatę, aby zakończyć strajki w związku z umową płacową 2022/23. Jednak, jak się okazało, na spotkaniu nie złożono żadnej oferty finansowej.

Sara Gorton, szefowa Unison, powiedziała, że ​​​​podczas rozmów pan Barclay „potwierdził”, że przyszłoroczne porozumienie płacowe może obejmować również uzupełnienie wynagrodzenia za bieżący rok.

Rodzi to nadzieje, że umowa płacowa na lata 2023-24 – która ma zostać uzgodniona w kwietniu – mogłaby zostać przesunięta wstecz i zastosowana do ostatniego kwartału roku budżetowego 2022-23.

Jednak sekretarz generalna Unison, Christina McAnea, zapytana w BBC Newsnight o pomysł oferty płacowej z datą wsteczną, zasugerowała, że ​​może to nie być wystarczające do tego, aby uniknąć strajków.

- To nie jest fabryka, o której mówimy. Mówimy o ludziach, którzy i tak pracują znacznie dłużej niż ich zakontraktowane godziny. Kiedy masz personel pracujący na 18-godzinnych zmianach, myślę, że to obraźliwe – powiedział przedstawiciel Unite.

