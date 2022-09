Jedna praca już nie wystarcza? Miliony mieszkańców UK szukają dodatkowego zarobku, żeby radzić sobie z rosnącymi kosztami życia

Kryzys kosztów życia zmusza coraz większą liczbę ludzi do szukania dodatkowych możliwości zarobku.

Koszty życia w Wielkiej Brytanii podniosły się znacząco w ostatnich miesiącach - i jak na razie nie widać końca wzrostu cen towarów i usług. Aby radzić sobie z coraz wyższymi wydatkami, wielu mieszkańców UK decyduje się na znalezienie dodatkowej pracy.

BBC opublikowało wyniki zastanawiającego raportu, przygotowanego przez Royal London. Badanie przeprowadzono pod koniec sierpnia 2022, wzięło w nim udział 4000 dorosłych mieszkańców UK.

Jedna praca już nie wystarcza, żeby się utrzymać w UK?

Raport ten wskazuje, że już 5,2 miliona mieszkańców Wielkiej Brytanii, mających do tej pory pracę, w ostatnim czasie zdecydowało się na podjęcie zatrudnienia w jednym lub w większej ilości dodatkowych miejsc niż dotychczas. Z kolei 10 milionów osób rozważa pójście tą samą drogą, aby radzić sobie ze wzrostem kosztów utrzymania. Badanie pokazało także, że oprócz znalezienia dodatkowego źródła zarobku, wiele osób decyduje się na branie dodatkowych godzin w obecnej pracy.

Według raportu, 16 proc. brytyjskich pracowników podjęło dodatkową pracę w ostatnim czasie, aby pokryć wzrost kosztów utrzymania. Kolejne 30 proc. przewiduje, że będzie musiało to zrobić, jeśli koszty życia w UK będą nadal rosły.

Wiele osób jest jednak zdania, że w ich przypadku dodatkowa praca nie jest zbyt realistyczną opcją, ponieważ u obecnego pracodawcy już pracują bardzo dużo. Ponad jedna czwarta (28 proc.) pracowników pełnoetatowych pracuje ponad 48 godzin tygodniowo. Spośród tej grupy jedna piąta twierdzi, że pracuje ponad aż 56 godzin tygodniowo.

Wielu mieszkańców UK wydaje więcej niż zarabia

Co jednak niepokojące, pomimo że wiele osób decyduje się na długie godziny pracy lub na kilka różnych miejsc zatrudnienia, to również wiele osób wciąż ma trudności z zarobieniem wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie bieżących wydatków domowych. Opublikowane przez BBC wyniki raportu pokazały, że 31 proc. badanych już teraz wydaje więcej pieniędzy niż faktycznie posiada. Oznacza to, że niemal jedna trzecia dorosłych mieszkańców UK pożycza pieniądze, np. zaciągając kredyty.

