Mężczyzna zadzwonił pod numer 999. Poskarżył się, że czeka już 30 minut dostawę pizzy

Fot. Getty

Telefon pod numer alarmowy może niejednokrotnie uratować komuś życie. Dziwi zatem fakt, że wciąż zdarzają się ludzie, którzy albo dla żartu, albo z niewiedzy, wybierają tenże numer, by poinformować służby o zupełnie błahej sprawie.

Fałszywe telefony na policję to zazwyczaj domena nastolatków-dowcipnisiów, ale niepotrzebne telefony pod numery alarmowe zdarzają się również dorosłym. Dwa dni temu pod numer 999 zadzwonił pewien Brytyjczyk, który był podirytowany długim oczekiwaniem na pizzę. Zamiast zostawiać nieprzychylną recenzję na stronie restauracji, mężczyzna postanowił powiadomić o swoim problemie funkcjonariuszy Essex Police. Głodny Brytyjczyk poskarżył się, że „czeka już na swoje jedzenie 30 minut” i choć policjanci nie byli pewni, czy mężczyzna mówi poważnie, czy żartuje, to z pewnością zajął linię, której w danym momencie inny mieszkaniec Essex mógł naprawdę potrzebować. Zresztą, niewiele później, bo już w sobotę, pod numer 999 zadzwoniła kobieta, skarżąc się, że nie ma w domu wody.

It was another busy day for our Force Control Room yesterday with over 1,500 calls.



Sadly, the inappropriate calls continued, including a 999 call from a lady reporting that she had no water supply. She was directed to her water supplier.



