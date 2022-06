Jak wydawać mniej w supermarkecie? 7 sprawdzonych sposobów na tańsze zakupy spożywcze w UK

Fot. Getty

Jak zaoszczędzić pieniądze podczas mniejszych i większych zakupów w brytyjskich supermarketach? Oto 7 porad, które pomogą ci robić tańsze zakupy w UK.

W czasach, gdy inflacja szaleje, a ceny energii i paliw biją po kieszeniach, każdy szuka oszczędności. Jednym z głównych wydatków każdego gospodarstwa domowego są zakupy spożywcze, która zawsze stanowią spory wydatek. Czy da się na nich oszczędzić?

Wydawałoby się, że oszczędzanie na jedzeniu nie należy do dobrych pomysłów, bo przecież zdrowe odżywanie jest kluczem do dobrego samopoczucia, daje energię do pracy i zarabiania pieniędzy, a także w istotnym stopniu wpływa na zdrowie. „Which?” podpowiada jednak kilka sposobów na to, jak oszczędzić na zakupach spożywczych w UK - bez ponoszenia kosztów jakościowych.

7 sposobów na tańsze zakupy w UK

Jakie są zatem sposoby na wydawanie mniejszej ilości pieniędzy w brytyjskich supermarketach podczas zwykłych spożywczych zakupów? Oto 7 sprawdzonych porad.

1. Kupuj tam, gdzie jest najtaniej

Zakupy dla wielu osób są przykrą koniecznością. W konsekwencji sporo mieszkańców UK idzie do supermarketu, który jest najbliżej i w którym będą w stanie kupić każdy produkt, który mają na swojej liście zakupów. Jak jednak wskazuje „Which?” taka strategia niekoniecznie popłaca - z dwóch powodów.

Po pierwsze, „Which?” wskazuje, że mimo iż co miesiąc publikowane są analizy i rankingi dotyczące kosztów zakupów w poszczególnych supermarketach w UK, to jednak aż 37 proc. konsumentów potrafi wybrać się na zakupy do najdroższego Wairtose’a, zamiast pójść do jednego z najtańszych supermarketów, czyli do Lidla lub Aldi’ego.

Po drugie, warto też nieco rozejrzeć się w internecie, żeby zobaczyć, że te same produkty potrafią być o wiele tańsze w niektórych sklepach, a droższe w innych. Warto zatem poświęcić nieco więcej czasu na zakupy, ale pójść do 2-3 sklepów (zamiast do jednego) i wybrać z każdego te produkty, w przypadku których stosunek ceny do jakości jest najbardziej korzystny, niż wszystko kupować w jednym miejscu bez względu na cenę.

2. Unikaj małych sklepów dużych sieci

Jak wskazują analizy „Which?”, bardziej opłaca się robić zakupy w dużych supermarketach, niż w ich małych odpowiednikach typu „local” czy „express”. Przykładowo, eksperci zauważyli, że dokładnie takie same zakupy spożywcze zrobione w zwykłym supermarkecie Sainsbury’s są nawet o 9,5 proc. tańsze, niż w sklepie Sainsbury’s Local. W innych sieciach różnice odnotowano mniejsze, ale tendencja była taka sama.

3. Wybieraj marki własne

Według badań „Which?” produkty spożywcze marek własnych supermarketów są często nie tylko tańsze, ale także pod względem jakościowym nieodróżnialne od produktów znanych marek.

4. Rób zapasy, jeśli to możliwe

„Which?” przeprowadził również analizy dotyczące zmienności cen produktów spożywczych w UK. To że ceny w ostatnim czasie rosną i będą rosły nikogo zasadniczo nie dziwi. Eksperci zauważyli jednak, że artykuły markowe w normalnych cenach bywają aż o 284 proc. droższe, niż te same artykuły wystawione na promocjach. Warto więc „łapać okazje” i kupować produkty przecenione, o ile da się je przechowywać przez jakiś czas.

Powyższe porady to podstawa, a oprócz nich, „Which?” wskazuje także kilka mniej oczywistych sposobów na tańsze zakupy spożywcze w UK:

5. Dołącz do programu lojalnościowego, aby korzystać z tańszych ofert cenowych.

6. Nie daj się nabrać na psychologiczne sztuczki, typu naciągane „deale” czy przekąski przy kasach.

7. Przygotuj się przed pójściem do sklepu: dowiedz się jaka jest aktualna oferta, jakie promocje i zastanów się, co tak naprawdę jest ci potrzebne - zrób listę zakupów i trzymaj się jej.

