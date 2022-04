Met Office ostrzega przed śniegiem. Wydano żółty alert pogodowy

Fot. Getty, Met Office

Met Office wydało żółte ostrzeżenie pogodowe dotyczące opadów śniegu. Zobacz, w których rejonach trzeba przecierpieć jeszcze jeden atak zimy tej wiosny.

Choć kalendarzowa wiosna już się rozpoczęła, w tym roku zima wyjątkowo nie daje o sobie zapomnieć. Śnieg w kwietniu to w Wielkiej Brytanii rzadkość – nawet w Szkocji. Niestety, mieszkańcy niektórych rejonów UK będą musieli jeszcze cierpliwie poczekać na prawdziwą wiosenną pogodę, ponieważ Met Office ostrzega przed ponownymi opadami śniegu. Gdzie znów zrobi się biało?

Żółty alert pogodowy Met Office. Gdzie spadnie śnieg?

Żółty alert Met Office dotyczy północno-wschodniej części Szkocji. Ostrzeżenie o opadach śniegu obowiązuje we wtorek 5 kwietnia 2022 od godziny 6:00 rano do godziny 22:00 i obejmuje częściowo Highlands i Grampian. Śnieg może utrzymać się do środy.

Synoptycy spodziewają się do 5 cm śniegu, szczególnie w rejonach położonych najwyżej – między innymi w okolicy Caithness, Sutherland, Ross i Cromarty. W centrum zimowej aury mogą znaleźć się też okolice Inverness, jednak Aberdeen będzie już raczej poza zasięgiem opadów.

Pogoda UK. Obejrzyj prognozę Met Office:

Ostrzeżenie dla kierowców i podróżnych

Meteorolodzy ostrzegają, że atak zimy na północy Szkocji przyniesienie utrudnienia w podróżowaniu. Należy spodziewać się opóźnień w komunikacji pociągami, autobusami, samolotami czy promami. Kierowcy powinni przygotować się na niebezpieczne warunki na drogach, ponieważ miejscami mogą wystąpić oblodzenia.

Żółte ostrzeżenie dot. śniegu w Szkocji. Źródło: Met Office



Pogoda w pozostałych częściach UK

Śnieg może się też pokazać we wtorek w innych rejonach Wielkiej Brytanii, jednak Met Office prognozuje, że przez większość tygodnia w przeważającej części UK będzie przede wszystkim dość zimno, mokro i wietrznie, choć im bardziej na południe, tym mniejsza szansa dużych opadów. Nocami wciąż możliwe są przymrozki w całym kraju.

Najcieplejszym dniem tego tygodnia będzie prawdopodobnie środa. Termometry powinny wskazać około 12 stp. C w południowej Anglii, 10 stp. C w północnej Anglii i Irlandii Północnej oraz 8 stp. w Szkocji.