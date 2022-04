Czy witamina D będzie dodawana do żywności sprzedawanej w UK? Rozpoczęto badania w tej sprawie

Według ministra zdrowia w UK mamy do czynienia z "nierównościami zdrowotnymi"

Rozpoczęto badania ws. dodawania witaminy D do żywności

Fot: Pixabay

W Wielkiej Brytanii ruszyły badania mające na celu podjęcie decyzji w sprawie dodawania witaminy D do żywności. Decyzję w sprawie rozpoczęcia oficjalnego przeglądu w tej sprawie podjął minister zdrowia Sajid Javid.

Oficjalny przegląd zarządzony przez ministerstwo zdrowia ma na celu zbadanie czy żywność i napoje sprzedawane na brytyjskim rynku będą wzbogacane witaminą D, w celu zniwelowania "nierówności zdrowotnych". Minister Javid postanowił podjąć działania w tej kwestii po tym, jak okazało się, iż co szósty dorosły mieszkaniec Wielkiej Brytanii ma niski poziom witaminy D. Prawie 20% dzieci w UK ma poziom witaminy D niższy niż ten zalecany w rządowych wytycznych. Co więcej, także osoby starsze, osoby nie wychodzące z domu oraz osoby ze społeczności czarnoskórych i południowoazjatyckich również częściej mają niższy poziom. W związku z tym, w roku 2021 brytyjskie władze wdrożyły program czteromiesięcznej suplementacji witaminy D. Był on oferowany dla osób z grup ryzyka. W 2022 roku nie będzie można jednak liczyć na taką pomoc.

Dodajmy, iż zgodnie z oficjalnymi wytycznymi wszyscy dorośli i dzieci powinni rozważyć codzienne przyjmowanie 10 mikrogramów witaminy D w okresie, gdy naturalnie nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu jej produkcji poprzez "wystawianie się" na promienie słoneczne. O suplementację trzeba zadbać między październikiem a marcem, lecz osoby z grupy ryzyka powinny spożywać ją przez cały rok.

Niedobór witaminy D grozi krzywicą u dzieci i młodzieży, rozmiękaniem kości (osteomalacja) i osteoporozą u dorosłych. Zwiększa ryzyko złamań, skrzywień i zwyrodnień układ kostnego. Przyczynia się do złego funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego, przekłada się na stany zapalne skóry, ogólne osłabienie organizmu, zmniejszenie odporności pogorszeniem słuchu, osłabienie i wypadanie zębów oraz zwiększeniem się ryzyka chorób autoimmunologicznych.

"Musimy zerwać związek między pochodzeniem a perspektywami zdrowego życia" - komentował minister Javid cytowany przez portal "The Guardian". "Jestem zdeterminowany, aby poprawić stan zdrowia narodu i zniwelować dysproporcje w tym względzie".

"Ludzie ze społeczności czarnoskórych i azjatyckich, osoby starsze i osoby, które mają ograniczony dostęp do przebywania na świeżym powietrzu, częściej mają niższy poziom witaminy D. Jest on niezbędna dla zdrowia kości i mięśni oraz zwiększenia lat życia w dobrym zdrowiu. Zaapelowałem o dowody, aby zidentyfikować innowacyjne sposoby, w jakie możemy zachęcić ludzi do zwiększenia spożycia witaminy D i pomóc ludziom żyć dłużej, zdrowiej i szczęśliwiej" - podsumował Javid.

Niedobory witamin D są widoczne w całym brytyjskim społeczeństwie

Na zakończenie warto również dodać, iż witamina D może wspomagać zwalczenie Covid-19, ze względu na jej wpływ na odporność. Jednak dowody naukowe w tej sprawie nadal pozostają niejednoznaczne.