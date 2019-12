Marzy Ci się praca w Australii? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wizę

Marzy Ci się dom i praca w Australii? Marzy Ci się tropikalny klimat i wysoki standard życia? Chciałbyś polecieć i spróbować, ale wiesz, że jest bardzo trudno dostać wizę? Sprawdźmy, ile jest prawdy w tym, że emigracja do Australii jest bardzo trudna i tylko dla „wybranych”.

Dlaczego panuje przekonanie, że emigracja do Australii jest trudna?

Pierwszy powód jest taki, że Australia jest na końcu świata, czyli bardzo daleko od Polski czy UK. Kiedyś wiele osób nie zdawało sobie z tego sprawy. Ja sama jestem takim przykładem (Paulina Nowak). Jednak od kilku lat wielu Polaków przylatujących z UK, Kanady czy USA bardzo dobrze rozumie i zdaje sobie sprawę z odległości, dzięki czemu teraz coraz rzadziej zdarza się to „zderzenie” z rzeczywstością. Innym powodem mogą być trudności z otrzymaniem wizy.

System wizowy urzędu immigracji w Australii jest skomplikowany, ale problemem często nie są przepisy, lecz brak wiedzy. Australia jest bardzo specyficznym krajem, rządzącym się swoimi własnymi prawami, kórych nie można porównać zasad panujących w żadnym innym kraju. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w przepisach wizowych, może napotkać się z wieloma niejasnościami, trudnościami i przeszkodami. Wtedy też powstaje mit, że emigracja do Australii jest trudna. Jeśli natomiast skorzysta się z fachowej pomocy agencji migracyjnej, to od razu wiadomo, o jaki rodzaj wizy można aplikować, ile będzie kosztował cały proces wizowy, jak długo będzie trwał oraz jakie dokumenty będa wymagane.

Przeczytaj też: Jak znaleźć pracę w Kanadzie? Zobacz, jakie warunki muszą spełnić Polacy

Czyli samemu lepiej wizy nie robić?

Można, oczywiście. Jednak, zachęcam do skorzystania z porady kogoś, kto naprawdę zna się na przepisach. Proszę pamiętać bardzo ważną rzecz – Australijski Urząd Immigracji trzyma dokumentację każdego człowieka. Dokumentacja nie ulega przedawnieniu a co więcej zawsze jest brana pod uwagę przy aplikowaniu o kolejną wizę. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wszystko było spójne i miało sens.

W takim razie co Agent Migracyjny może zaoferować?

Swoją wiedzę i doświadczenie. Dla agenta migracyjnego to „chleb powszedni”. Po któtkiej rozmowie z osobą zainteresowaną emigracją do Australii agent dokładnie wie, o jaką wizę możemy się starać o jaką nie. Agent Migracyjny to osoba bardzo dobrze wykształcona w kierunku prawa migracyjnego (Karol Nowak ukończył studia podyplomowe z dziedziny prawa migracyjnego na Uniwersytecie Griffith w Brisbane). Dodatkowo, kilka razy w roku uczestniczy w szkoleniach dotyczących zmian w prawie wizowym. Poza agentem migracyjnym, nie ma nikogo tak dobrze poinformowanego o wszystkich procesach, zmianach w przepisach, czy „kruczkach” w przepisach wizowych.

Czyli za rozmowę z Agentem trzeba zapłacić?

Tak, porada migracyjna jest płatna. Jednak za 150AUD każdy klient dokładnie dowiaduje się, na „czym stoi”. Dostaje konkretną i fachową odpowiedź: czy się nadaje na wizę – jeśli tak, to na jaką.

W trakcie takiej porady każda osoba dowiaduje się dokładnie o swoiej sytuacji i możliwościach osiedlenia się w Australii. Agent Migracyjny dokładnie sprawdza, jakie taka osoba ma sznase na wizę, powie, ile będzie wszystko kosztowało, wytłumaczy, jakie dokumenty są potrzebne oraz powie, jak długo będzie trwał cały proces. Jeśli osoba zdecyduje się na przylot do Australii i rozpoczęcie współpracy z naszą agencją, wtedy kwota 150AUD jest zaliczana na poczet przyszłych kosztów (czyli tak, jak by wcale nie płacił za poradę).

A kto ma największe szanse na pracę i życie na stałe w Australii?

W sumie, najważniejszy jest zawód – zawód wykonywany (niekoniecznie wyuczony). Czyli trzeba mieć „fach w ręku” lub jak kto woli „znać się na robocie”. Dodatkowo trzeba pamiętać, że znajomość języka angielskiego jest też konieczna (przynajmniej na poziomie komunikatywnym). Ważny jest wiek – nie więcej jak 50 lat. Jest jeszcze dużo więcej warunków do spełnienia, ale te trzy są najistotnijsze. Dużym atutem jest posiadanie paszportu UK, Irlandii, USA, Kanady lub Nowej Zelandii. Fakt posiadania rodziny w Australii też może okazać się istotny.

Przeczytaj też: PORADNIK: Kiedy w okresie świątecznym wypłacane będą pieniądze z Universal Credit i pozostałych benefitów?

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Wszelkiego rodzaju mechanicy (samochody, maszyny, duże silniki, motory), mechanik automatyk, elektromonter, blacharz i lakiernik, hydraulicy, tokarze, ślusarz, stolarz meblowy. Cała branża budowlana: murarz, tynkarz, płytkarz, stolarz, dekarz, szklarz oraz inne. Są dwie listy zawodów poszukiwanych w Australii, na które można dostać wizę. Zachęcam do sprawdzenia obu list. Jeśli Twój zawód znajduje się na którejś z list, oznacza to, że możesz mieć spore szanse na wizę stałego pobytu do Australii.

Jako podsumowanie obalamy „mity” o emigracji do Australii: 1. Wykształcenie nie jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, co potrafisz. 2. Poziom znajomości języka angielskiego musi być na pozimie komunikatywnym. 3. Paszport UK & Irlandzki pomaga w procesie. 4. Posiadanie rodziny w Australii może ułatwić proces emigracji. 5. Emigracja do Australii to często proces kilku różnych wiz, ważne jest, żeby robić to z kimś, kto ma doświadczenie.