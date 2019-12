PORADNIK: Kiedy w okresie świątecznym wypłacane będą pieniądze z Universal Credit i pozostałych benefitów?

Okres świąteczny dla osób pobierających świadczenia socjalnie wiążę się ze zmianami terminów wpłat środków. Jak zasiłki w UK będą wypłacane podczas Świąt Bożego Narodzenia - przeczytaj nasz poradnik!

Pieniądze przekazywane w ramach Universal Credit oraz środki na utrzymanie dzieci w ramach child benefit wypłacane są zwykle na początku miesiąca, co cztery tygodnie, w poniedziałek lub we wtorek. Od tej reguły obowiązują jednak pewne wyjątki. Jeśli child benefit przekazywany jest samotnemu rodzicowi, to przelewy robione są co tydzień. Jeśli miesięczna lub tygodniowa data płatności przypada w weekend lub w święto państwowe (Bank Holiday), wówczas rząd zazwyczaj wypłaca świadczenia w dniu roboczym przed tą datą.

CHILD BENEFIT:

Większość zasiłków na dzieci jest wypłacana na początku tygodnia, w poniedziałek lub wtorek, więc nic nie powinno się zmienić się w okresie świątecznym. Jeśli jednak płatność jest zwykle w środę lub czwartek i przypada na 25 lub 26 grudnia, możesz spodziewać się, że pieniądze wpłyną na twoje konto wcześniej. Płatności należne w środę 25 grudnia lub czwartek 26 grudnia przesłane zostaną we wtorek 24 grudnia. Jeśli wypłata child benefit przysługuje w środę 1 stycznia, należy oczekiwać pieniędzy na koncie do wtorku 31 grudnia.

UNIVERSAL CREDIT:

Po pierwszej transzy Universal Credit powinieneś otrzymywać następne dokładnie w tym samym dniu. Podobnie, jak w przypadku innych płatności, jeśli termin przypada w weekend lub święto, np. na Boże Narodzenie lub w drugi dzień świąt, otrzymasz płatność w dniu roboczym wcześniej. Tak więc płatności należne w środę 25 grudnia lub czwartek 26 grudnia należy otrzymać we wtorek 24 grudnia. Tak samo jest w Nowym Roku - wpłata zaplanowana na 1 stycznia wpłynie do 31 grudnia.

TAX CREDIT:

Zasady w przypadku tego świadczenia są dokładnie takie same - jeśli wpłata ulgi podatkowej zaplanowana jest na 25 lub 26 grudnia, wówczas płatność zostanie dokonana dp 24 grudnia. Z kolei przelew Tax Credit z dnia 1 stycznia 2020 został przesunięty na 31 grudnia 2019 r.

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA:

W przypadku takich świadczeń jak Employment and Support Allowance, Income Support lub Jobseeker’s Allowance, zmiana daty płatności funkcjonuje na tej samej zasadzie. Jeśli zasiłki mają trafić na konto 25, 26 lub 27 grudnia to na koncie pieniądze pojawią się przed 24. Ci, którzy zwykle dostają pieniądze w środę, na którą w 2019 przypada Nowy Rok dostaną je dzień wcześniej.

