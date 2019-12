"Polish Express" przyznał nagrodę "Polish Hero" 2019: zwycięzcą polski bohater z London Bridge!

W tym roku po raz pierwszy, odkąd nagroda "Polish Hero" została ufundowana przez "Polish Express", kapituła nagrody nie miała żadnych wątpliwości, kto "Polish Hero" w roku 2019 powinien otrzymać. Właśnie na 29 listopada przewidziane było posiedzenie, podczas którego zazwyczaj wyłaniany jest zwycięzca. Ten dzień zmienił jednak wszystko. Nikt się tym razem nie spierał, nie kontrargumentował, a samo posiedzenie i głosowanie trwało zaledwie kilka minut, mimo że zazwyczaj trwa cały dzień...

"Polish Express" przyznał coroczną, symboliczną nagrodę "Polish Hero" prawdziwemu polskiemu bohaterowi, który był jednym z tych, którzy uratowali podczas ataku terrorystycznego na London Bridge 29 listopada wielu ludzi, nie zastanawiając się, czy sam przeżyje. Panie Łukaszu gratulujemy!

Szanowny Panie Łukaszu - zarówno cała redakcja, jak i czytelnicy "Polish Express", a także kapituła przyznająca coroczne nagrody "Polish Hero" nie mogą do dzisiaj ochłonąć po tym, co Pan zrobił dla wielu mieszkańców Londynu.

"Polish Express" szanuje Pańską decyzję pozostania anonimowym i nie zamierzamy podawać do publicznej wiadomości Pańskiego nazwiska.

Przeczytaj też: Polak, który pomógł obezwładnić terrorystę na London Bridge zasługuje na tytuł "Polish Hero 2019"

Jeśli będzie Pan gotowy i będzie Pan chciał - w każdej chwili i miejscu, które Pan wyznaczy, wręczymy Panu nagrodę osobiście, jednak bez względu na okoliczności - proszę przyjąć najszczersze gratulacje od redakcji "Polish Express" i kapituły nagrody "Polish Hero" - uszanujemy każdą Pańską decyzję i życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i życiowej równowagi po tym traumatycznym przeżyciu!

Żyjemy w czasach, które pełne są technicznych udogodnień, mamy coraz większe telewizory, zmieniamy co roku iPhony, w londyńskich sklepach podczas Black Friday zanotowano w tym roku milionowe zyski. Jesteśmy ciężko pracującymi ludźmi, którzy są tak pochłonięci zarabianiem, karierą, ale i wydawaniem, że coraz częściej zapominamy o tym, że mamy też emocje, uczucia, a życie pisze nam różne scenariusze.

Historia pana Łukasza właśnie nam o tym przypomina. Większość Polaków, która mieszka w Wielkiej Brytanii przyleciała tutaj marząc o lepszym życiu, wyższych zarobkach, uzbieraniu na dom czy dobry samochód. Wielokrotnie słyszałam opinie o tym, że jesteśmy jedyną nacją w Wielkiej Brytanii, która zamiast trzymać się razem i wzajemnie sobie pomagać - nastawiona jest do siebie wrogo.

Może heroiczna postawa pana Łukasza coś zmieni w tym naszym polonijnym życiu. Niech jego bohaterskie działanie na London Bridge będzie też dla nas wszystkich tutaj mieszkających symbolem jedności, zmiany nastawienia do wartości, którym na co dzień hołdujemy lub o których zapominamy.

Pan Łukasz to nie celebryta, to ciężko pracujący Polak w Londynie, taki jak my. To człowiek, który w sytuacji zagrożenia nie myślał o sobie, tylko dla ratowania życia innych ludzi wyszedł niebezpieczeństwu naprzeciw. Pan Łukasz pokazał swoją godną naśladowania postawą nie tylko nam - Polakom tu mieszkającym - coś ważnego.

Pokazał Anglikom, którzy głosowali za Brexitem i nawoływali do usunięcia polskich imigrantów na margines życia społecznego Wielkiej Brytanii, lub wręcz nakazywali nam powrót do ojczyzny, że Polacy tutaj mieszkający to nie "wyciągacze benefitów", tylko ciężko pracujący ludzie, wśród których są też prawdziwi bohaterowie.

Mam jednak nadzieję, jako przewodnicząca kapituły "Polish Hero", że każdy Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii nosi w sobie gen takiego bohatera i za rok znowu przyznamy tę nagrodę komuś, komu chce się "wyjść przed szereg" i pomagać tym, którzy o pomoc sami nie potrafią lub wstydzą się poprosić. Oby okoliczności przyznawania tej nagrody nie były tak dramatyczne jak w 2019 roku.

Nagrodę "Polish Hero" przyznajemy każdego grudnia od roku 2015, a zwycięzców ogłaszamy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku, ze względu na okoliczności - robimy wyjątek. Nagroda "Polish Hero"stanowi uhonorowanie działań "zwykłych", a zarazem niezwykłych Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Polecane: Warto pamiętać o Polaku z London Bridge, zanim „następnym razem ktoś powie, że wpuszczamy zbyt wielu imigrantów z Europy Wschodniej”

W 2016 roku laureatką nagrody została Sylwia Kmita, która pomaga bezdomnym Polakom w Londynie, za rok nagroda powędrowała do Anny Decowski, która bezpłatnie i bezinteresownie pomaga Polakom w uzyskiwaniu brytyjskiego obywatelstwa, nagrodę otrzymali też Wiktor Moszczyński, Janina Sagatowska oraz Małgorzata Mroczkowska.

autor: Ilona Korzeniowska