Jak znaleźć pracę w Kanadzie? Zobacz, jakie warunki muszą spełnić Polacy

Kanada przyciąga Polaków, jednak często boją się oni zrealizować swoje plany związane z tym krajem ze względu na znaczną odległość oraz wysokie kryteria nakładane na imigrantów ekonomicznych. Czy jednak tak naprawdę ciężko jest znaleźć pracę w Kanadzie?

Na najważniejsze pytania dotyczące pracy w tym pięknym kraju odpowiedział nam mecenas Anthony Muszynski, specjalista w temacie z firmy EuroLabour Infusionzajmującej się rekrutacją kandydatów z Europy, a przede wszystkim z Polski.

Wielu Polaków „uciekając” przed Brexitem z Wielkiej Brytanii decyduje się na dalszą emigrację do krajów anglojęzycznych. Czy jako kanadyjska firma rekrutująca pracowników z Europy zauważyli Państwo wzrost liczby naszych rodaków starających się o pracę w Kanadzie?

Nie, nie zgodziłbym się z założeniem, że wielu Polaków decyduje się na „dalszą emigrację” do krajów anglojęzycznych (przynajmniej nie sądzę, aby decydowali się przyjechać do Kanady). Mogą myśleć o opuszczeniu Wielkiej Brytanii ze swoimi rodzinami, ale moim zdaniem nie podejmują wysiłku, aby swoje plany zrealizować. W 2018 r. Kanada przyjęła 321 060 nowych rezydentów (“permanent residents), a wśród tych nowych imigrantów było tylko 905 Polaków.



Jakie warunki należy spełnić, aby aplikować o pracę na rynku kanadyjskim?

Jedynym z najważniejszych warunków jest to, że kandydat musi posiadać umiejętności zawodowe, wykształcenie i znajomość języka angielskiego. Te profesjonalne argumenty muszą być na tyle mocne, aby kanadyjski pracodawca zdecydował się na złożenie wniosku do kanadyjskiego urzędu regulującego rynek pracy o pozwolenie na zatrudnienie pracownika z zagranicy. W większości przypadków pracodawcy zwracają się do urzędu w sprawie tzw. oceny wpływu na rynek pracy (Labour Market Impact Assessment - LMIA) i muszą wykazać, że zatrudnienie konkretnego pracownika zagranicznego nie będzie miało negatywnego wpływu na kanadyjski rynek. Celem LMIA jest udowodnienie, że zagraniczny pracownik nie zajmie stanowisk, które mogłyby być obsadzone przez Kanadyjczyków.

Największy w Kanadzie system selekcji imigrantów ekonomicznych dla osób ubiegających się o pozostanie na stałe w Kanadzie nosi nazwę "Express Entry". Kandydaci są w nim odpowiednio oceniani, a punkty przyznawane są na podstawie takich czynników jak wiek, wykształcenie, znajomość języka angielskiego (lub francuskiego) i doświadczenie zawodowe. W przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich lub pozamałżeńskich punkty mogą być przyznane także małżonkowi lub partnerowi.

Aby zwiększyć szanse na emigrację do Kanady oraz znalezienie pracy należy:

a) Przygotwać cv/ resume. Dla Polaków może to często oznaczać przygotowanie go osobę biegle władającą angielskim (lub firmę specjalizującą się w przygotowaniu cv/resume). Resume nie może zawierać błędów gramatycznych, ortograficznych ani literówek i musi być dobrze sformatowane. Przy przygotowaniu dokumentu należy zdecydować, który zawód ma być wiodącym przy szukaniu pracy w Kanadzie. CV powinno być przygotowane pod konkretną ofertę pracy/ pracodawcę.

b) Zdać egzamin z języka angielskiego (IELTS) lub francuskiego na poziomie ogólnym, nie akademickim. Wiele osób przyjeżdża do Kanady do pracy bez tego egzaminu. Aby aplikować o stały pobyt w Kanadzie trzeba zdać egzamin z angielskiego i zaprezentować wyniki. Ośrodki egzaminacyjne IELTS są na całym świecie.

c) W większości aplikacji o pobyt stały wymagany jest dokument porównujący zagraniczne wykształcenie z kanadyjskim odpowiednikiem. Dotyczy to dyplomów uniwersyteckich, zawodowych. Ocena musi być wykonana przez jedną z organizacji zatwierdzonych przez rząd kanadyjski. Polecam World Educational Services lub WES (www.wes.org). Ten dokument jest niezwykle istotny dla aplikantów o status rezydenta, ponieważ w procesie aplikacyjnym przyznawane są punkty za wykształcenie.

d) Zdobyć listy referencyjne od poprzednich pracodawców, które będą użyte do wsparcia aplikacji o stały pobyt, ponieważ punkty przyznawane są za odpowiednie doświadczenie zawodowe, które musi być udowodnione. Referencje powinny być wydrukowane na papierze firmowym pracodawcy i określać okres pracy (od kiedy do kiedy), wymiar pracy (pełny etat) i wykonywane obowiązki.

Przygotowanie się do procesu imigracyjnego wg. powyższych wskazówek znacznie zwiększy szanse na sukces.

Czy Kanadyjczycy chętnie zatrudniają Polaków?

Tak, oczywiście. Będą jeszcze bardziej skłonni zatrudnić Polaków, jeśli zobaczą dowody na to, że kandydat podejmuje kroki, aby pozostać na stałe w Kanadzie. Postępując wg. powyższych porad kandydat pokazuje pracodawcy, że ma silną motywację, żeby pozostać na stałe i związać się z daną firmą na dłużej, a nie tylko liczy na ofertę pracy bez żadnego wysiłku ze swojej strony.

Jeśli chodzi o rekrutację pracowników z zagranicy, większość kanadyjskich pracodawców nie szuka „tymczasowych” pracowników, którzy chcą przyjechać na umowy krótkoterminowe. Chcą zatrudnić tych, którzy chcą uczynić Kanadę swoim nowym domem.



Jaką mają renomę polscy pracownicy w Kanadzie?

Polacy są uznawani w Kanadzie za bardzo pracowitych.

W jakich branżach najłatwiej znaleźć zatrudnienie na rynku kanadyjskim?

W Kanadzie poszukiwani są pracownicy posiadający określone kwalifikacje. Największy popyt jest na pracowników z branży IT, profesjonalistów z sektora budowlanego, ludzi z konkretnymi umiejętnościami, takimi jak obsługa i programowanie maszyn CNC, mechanicy, spawacze. O pracowników wyspecjalizowanych w tych zawodach najczęściej pytają pracodawcy.

Czy Polacy wyjeżdżający z Wielkiej Brytanii do Kanady mogą łatwiej się dostosować do nowych warunków?

Tak. Kanada jest bardzo podobna do Wielkiej Brytanii, ale jej historia nie jest tak długa, jej terytorium jest znacznie większa. Kanada to także przepiękna przyroda, czyste powietrze, dużo mniejsze zaludnienie. Kanada to także kraj otwarty na przybyszów z różnych krajów, grup etnicznych i kultur.



Istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania dla osób starających się o pracę w Kanadzie, w tym Polaków? Na co nasi rodacy powinni zwrócić szczególną uwagę w tej kwestii?

a) Jeśli masz dzieci, wyemigruj do Kanady mając na uwadze przyszłość swoich dzieci (zwłaszcza jeśli masz 40+). Czterdzieści lat to nie jest najlepszy wiek, by zostać nowym imigrantem. W takiej sytuacji największymi beneficjentami twojej decyzji, będą Twoje dzieci.

b) Nie spędzaj setek godzin surfując na forach imigracyjnych dotyczących emigracji do Kanady. Prawnicy znają zasady. Uważam, że nadmiar informacji, często niedokladnych, może być przytłaczający i spowoduje, że zrezygnujesz zanim rozpoczniesz proces.

c) Kanadyjscy pracodawcy nie szukają „złotych rączek”, które mają trochę doświadczenia w wielu profesjach, ale tych, którzy posiadają konkretny zestaw umiejętności i doświadczeń. Zastanów się, w którym zawodzie masz najsolidniejsze doświadczenie i czy jest to profesja, która chcesz kontynuować po przyjeździe do Kanady.

d) Nie przyjeżdżaj do Kanady bez środków finansowych. 10 000 funtów w gotówce byłoby przyzwoitą kwotą na start. Niektóre programy imigracyjne wręcz wymagają udowodnienia, że masz środki finansowe.

e) Postaraj się, aby okres, w którym masz status “pracownika tymczasowego” w Kanadzie był jak najkrótszy i zaaplikuj o stały pobyt jak najwcześniej - gdy tylko spełnisz wymagania jednego z programów imigracyjnych.

Jaką kwotę pobiera Euro Labour Infuion od kandydata za znalezienie mu pracy w Kanadzie?

Zazwyczaj, jeżeli możemy pomóc aplikantowi w znalezieniu pracy ma to miejsce wówczas, kiedy Euro Labour współpracuje z kanadyjskim pracodawcą szukającym pracowników. Wówczas nasze wynagrodzenie, jako rekrutera, jest opłacane przez pracodawcę. Innym słowy - pracownik nie płaci ani grosza. Poza tym pobieranie opłaty za znalezienie pracy komukolwiek jest w Kanadzie nielegalne

W sytuacji, gdy ELI pośredniczyło w podjęciu zatrudnienia, czy pobieracie opłaty za obsługę prawną związaną z aplikacją o stały pobyt?

Tak, ale wyłącznie w sytuacji, gdy podpiszemy umowę dotyczącą obslugi prawnej w zakresie imigracji. Wysokość tych opłat jest uzależniona od stopnia trudności i czasochłonności danej sprawy.

