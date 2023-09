Crime Manchester: Kłótnia na TikToku skończyła się brutalną zbrodnią

Dramatyczny finał awantury w mediach społecznościowych – 38-letni mężczyzna dźgnął nożem w szyję innego mężczyznę, po tym jak został „zchallengowany” w „obraźliwym” filmiku opublikowany na TikToku.

Sprawcą tej zbrodni jest Billy Kelly, który dopuścił się do ataku na swoją ofiarę przed jej własnym domem. 38-letni mężczyzna pojawił się przed nieruchomością zlokalizowaną na Eliza Street w Hulme, dzielnicy Manchesteru w Anglii. Wydarzenia te miały miejsce we wczesnych godzinach porannych, w dniu 7 lutego ubiegłego roku. Kelly przyszedł uzbrojony w maczetę i kilkukrotnie ranił swoją ofiarę. Zadał jej kilka poważnych obrażeń, w tym głęboką na 10 centymetrów ranę szyi.

Co było przyczyną tej zbrodni?

Ofiara została przewieziona do szpitala Manchester Royal Infirmary i jej życie udało się uratować. Mężczyzna, zeznając w sądzie, przyznał, że „myślał, że umrze”, a po tym ataku „wszystko się zmieniło” w jego życiu.

Co było przyczyną tego brutalnego wybuchu agresji? Jak ustalono przed obliczem Minshull Street Crown Court zarzewiem tego konfliktu była kłótnia na TikToku. Dokładne szczegóły w tej kwestii nie zostały ujawnione, ale z tego, co zostało, zrelacjonowane przez brytyjskie media wynika, iż napastnik miał zostać „zchallengowany” na „obraźliwym” filmiku.

Jaki wyrok wydał w tej sprawie sąd?

Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że do ataku doszło w ramach zemsty. Billy Kelly wykazał „zawziętą determinację, by wyrządzić ofierze poważną krzywdę”, jak zostało to uzasadnione. Warto również dodać, że sprawca ma bogatą kartotekę kryminalną. Mężczyzna pozostający obecnie bez stałego miejsca zamieszkania, ma na swoim koncie 26 wcześniejszych wyroków skazujących w sumie za 40 przestępstw

W piątek 18 sierpnia 2023 roku został skazany za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadanie niebezpiecznego ostrza. Wyrok w tym przypadku sięgnął ośmiu lat pozbawienia wolności.

W dodatku pani sędzia uznała go za „niebezpiecznego”. – Wyraźnie jesteś osobą impulsywną i wydajesz się uważać przemoc za akceptowalną metodę rozwiązywania dostrzeganych problemów – dodała przy ogłaszaniu wyroku.

