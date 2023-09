Praca i finanse Na jakie perspektywy zawodowe mogą liczyć młodzi ludzie w UK?

Młodzi ludzie żyjący w UK są mniej pewni swoich perspektyw zawodowych w porównaniu z ich rówieśnikami z innych krajów. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez YouGov dla The Prince’s Trust, Wielka Brytania stwarza mniejsze szanse na udaną karierę zawodową, w porównaniu z innymi państwami.

Organizacja charytatywna The Prince’s Trust zleciła w czerwcu 2023 przeprowadzenie ankiety, w której zbadano nastroje młodych ludzie w 10 różnych krajach. W jej ramach przeprowadzono wywiady z prawie 13 tysiącami młodych ludzie w wieku od 18 do 34 lat. Jak się okazuje, nieco ponad połowa ankietowanych (51%) młodych ludzi żyjących w UK stwierdziła, że są przekonani, iż zrobią lepszą karierę niż, ich rodzice.

Trzeba jednak umieścić ten odsetek w odpowiednim kontekście, ponieważ ich rówieśnicy ze zdecydowanie mniej zamożnych krajów, są znacznie bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości. Zdecydowana większość młodych obywateli Ghany (95%) jest o tym przekonana, a podobnego zdania są także młodzi ludzie z Indii (80%) i Meksyku (77%). Widać wyraźnie, iż osoby z krajów rozwijających się są bardziej optymistycznie nastawieni do swojej przyszłości zawodowej.

Młodzi Brytyjczycy niepewni swojej przyszłości

Z kolei jedna trzecia Brytyjczyków biorących udział w badaniu (33%) stwierdziła, że nie ma pewności co do bezpieczeństwa swojego zatrudnienia. Trudno odmówić słuszności ich obawom, ponieważ jak wynika z danych Prince’s Trust, stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 lat na całym świecie przekracza 13%. To ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku osób powyżej 25. roku życia.

Mniej więcej tyle samo Brytyjczyków (35%) obawia się, że ich kariera zawodowa nie będzie satysfakcjonująca. Z kolei 86% wszystkich ankietowanych na całym świecie stwierdziło, że znajomość technologii cyfrowych będzie ważna, ale 37% stwierdziło, że nie posiada właśnie takich umiejętności wymaganych do odniesienia sukcesu w pracy.

“Skoncentrowania wysiłków na walce z bezrobociem wśród młodzieży”

Rzeczone wyniki badania przeprowadzonego przez YouGov pojawiły się po tym, jak uczniowie w UK otrzymali w zeszłym tygodniu wyniki egzaminów A-level.

– Przy utrzymującym się wysokim poziomie bezrobocia młodzieży na całym świecie, przyszłość młodych ludzi jest bardziej zagrożona niż kiedykolwiek wcześniej – komentuje Alison Brittain, przewodnicząca The Prince’s Trust Group, cytowana przez “The Evening Standard”.

– Wzywamy globalnych decydentów i liderów biznesu do pilnego skoncentrowania wysiłków na walce z bezrobociem wśród młodzieży i zapewnieniu wszystkim młodym ludziom dostępu do umiejętności potrzebnych im do odniesienia sukcesu w przyszłym życiu zawodowym – uzupełnia.

