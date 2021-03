Luzowanie obostrzeń w UK nastąpi zgodnie z planem. Mniejsza ilość szczepionek Astra Zeneca nie wpłynie na proces wychodzenia z lockdownu

Fot. Getty

Na wczorajszej konferencji prasowej Boris Johnson zapewnił, że luzowanie obostrzeń związanych z lockdownem nastąpi według planu. I nie przeszkodzi temu nawet fakt, że w kwietniu na Wyspy trafi mniej szczepionek Astra Zeneca, niż pierwotnie planowano.

Wiadomo już, że wskutek opóźnień w dostawach szczepionek Astra Zeneca z Serum Institute w Indiach, do UK trafi w kwietniu znacznie mniej dawek, niż pierwotnie planowano. Wiadomo też, że w związku z mniejszą ilością szczepionek kierownicy regionalnych placówek NHS wstrzymali właśnie zapisy na szczepienia dla ludzi poniżej 40. roku życia przynajmniej do maja. Jednak, jak zaznaczył Boris Johnson, zakłócenia w dostawie szczepionek nie wpłyną na przyjętą miesiąc temu mapę drogową w zakresie wychodzenia z lockdownu. - Nie będzie zmian w kolejnych etapach mapy drogowej. Nasz postęp na drodze do wolności będzie przebiegał zgodnie z planem. Nadal jesteśmy na dobrej drodze, aby odzyskać to, co kochamy, ponownie zobaczyć nasze rodziny i przyjaciół, wrócić do naszych lokalnych pubów, naszych siłowni i obiektów sportowych oraz oczywiście do naszych sklepów - powiedział premier. A przypomnijmy, że zgodnie z planem 12 kwietnia w UK mają zostać otwarte sklepy non-essentials, puby i restauracje (obsługujące klientów na zewnątrz), 17 maja mają zostać otwarte hotele, kina, teatry i inne miejsca rozrywki, a 21 czerwca mają zostać zniesione praktycznie wszelkie ograniczenia, w tym te dotyczące dystansu społecznego.

W kwietniu program szczepień zwolni

Choć to już niemal pewne, że w kwietniu program szczepień w UK zwolni, to, jak przekonywał wczoraj premier, nadal będzie on postępował. W najbliższym miesiącu dawek szczepionki będzie mniej, niż w marcu, ale też, jak podkreślił Boris Johnson, będzie ich więcej, niż w lutym. Rząd utrzymuje, że nadal w pełni możliwe jest zaszczepienie do połowy kwietnia wszystkich dorosłych powyżej 50. roku życia. - Do lipca będziemy w stanie osiągnąć nasze cele dokładnie w taki sposób, w jaki to [wcześniej] opisałem. To jest najważniejsza rzecz. Będziemy kontynuować działania zgodnie z harmonogramem, który wyznaczyliśmy - 12 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca. Będziemy nadal luzować wszelkie obostrzenia – zaznaczył premier.