Koniec z przepłacaniem za prąd i gaz! Ofgem wprowadza nowe regulacje, dzięki którym średnio zyskamy 65 funtów rocznie

Ofgem zamierza wymierzyć kolejny cios w firmy energetyczne, które każą płacić swoim konsumentom większe rachunki za prąd oraz gaz. Zyskamy na tym wszyscy!

Nie od dziś w Wielkiej Brytanii narzeka się na providerów energetycznych, którzy "kasują" swoich klientów nie na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i gazu, ale na podstawie oszacowanej mniej lub bardziej dokładnie prognozy. W ten sposób za pośrednictwem Direct Debit płacimy po prostu więcej! Zdaniem ekspertów w ten sposób "gromadzono setki milionów funtów z nadpłat" na rachunkach, jak podaje BBC, a pieniądze te były zwracane dopiero na żądanie ze strony klienta. W dodatku cała ta procudera była skomplikowana i uciążliwa. To jednak powoli odchodzi w przeszłość...

Mniejsze rachunki za zużycie energii od stycznia 2022

Na szczęście, już wkrótce ma się to całkowicie zmienić! Rynkowy regulator sektora energetyczne w UK Ofgem zarządził iż operatorzy będą zobligowani do automatycznego zwrotu nadwyżki wpłaconej przez dane gospodarstwo domowe, a cała procedura ma być maksymalnie uproszczona.

Czym spowodowane są nadpłaty? Otóż co roku dochodzi do zmian cen energii elektrycznej i gazu. Nierzadko zostają one obniżone, ale konsumenci często z niewiedzy nadal płacą rachunki zgodnie ze "starymi" stawkami. Często również naliczanie różnią się w miesiącach zimowych i letnich.

Ofgem znacznie ułatwi życie konsumentom i pozwoli im zaoszczędzić kilka funtów

Dodajmy, że tylko w ubiegłym roku firmy energetyczne zgromadziły nadwyżkę pieniędzy sięgającą 1,4 miliarda funtów. Jeśli uda się wprowadzić w życie zmiany proponowane przez Ofgem to automatycznie raz do roku wszystkie nadpłaty byłyby po prostu zwracane. Nie byłoby żadnej konieczności, aby handryczyć się ze "swoją" firmą energetyczną.

W pojedynczych przypadkach mamy do czynienia z nadpłatami sięgającymi do tysięcy funtów w skali rok, ale przeciętnie wynoszą one 65 funtów. Nowe regulacje mają wejść w życie w przyszłym roku - 1 stycznia 2022.