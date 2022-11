Lotniska w UK mogą zrezygnować z obecnych przepisów dotyczących bagażu podręcznego do 2024 roku

Na brytyjskich lotniskach mogą do 2024 roku przestać obowiązywać obecne ograniczenia dotyczące płynów i laptopów w bagażu podręcznym, dzięki zaawansowanym technologicznie skanerom 3D, które już są testowane na niektórych londyńskich lotniskach.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami każdy pasażer może wnieść na pokład samolotu w swoim bagażu podręcznym płyny lub żele, ale tylko w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml. Ponadto wszystkie pojemniki muszą znajdować się w jednej przezroczystej i zamykanej torebce plastikowej o pojemności 1 litra i wymiarach około 20 cm na 20 cm, którą należy okazać personelowi ochrony lotniska.

Wnoszenie płynów na pokład samolotu

Warto także zaznaczyć, że pod pojęciem płynu rozumiane są wszystkie produkty i środki, także kosmetyczne, które mają formę płynną. Mogą to być również napoje zabierane przez nas na czas podróży, w tym także alkohol, oraz kosmetyki, jak szampony do mycia, balsamy do ciała, czy płyny do płukania ust. Restrykcje te dotyczą również substancji w formie półpłynnej, czyli żelów, past czy przetworów, jak na przykład dżemy, marmolady.

Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku torebkę z płynami należy wyjąć z torby i ustawić w koszyku na taśmie, aby można ją było odpowiednio sprawdzić. Powyższe wymogi nie dotyczą produktów kupionych w strefie bezcłowej. Gdy kupujemy je w bezcłowym sklepie, zostają one zapakowane i zabezpieczone w specjalnej torbie razem z rachunkiem.

Zmiana przepisów dotyczących bagażu podręcznego

Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie bardziej zaawansowanych skanerów na lotniskach do połowy 2024 roku (chociaż ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta), dzięki którym zniknęłyby obecne ograniczenia dotyczące przewożenia płynów w bagażu podręcznym. Sprzęt ten, podobnie jak tomografy stosowane w szpitalach, daje wyraźniejszy obraz zawartości torby.

Wkrótce mogą się zmienić zasady dotyczące bagażu podręcznego

Ponieważ poprzedni termin wprowadzenia nowych zaawansowanych technologicznie urządzeń na brytyjskich lotniskach przesunął się z powodu pandemii, uznano za bardziej prawdopodobne zamontowanie ich w ciągu dwóch następnych lat. Jak poinformował „The Times”, ministrowie przeprowadzają przegląd, a ogłoszenie na temat nowych urządzeń ma się ukazać przed Bożym Narodzeniem.

Sposób na kolejki na lotniskach

Jeśli nowe urządzenia zostaną wprowadzone na brytyjskich lotniskach w ciągu dwóch lat, podróżni będą mogli liczyć na zdecydowanie mniejsze kolejki, co jest wyjątkowo dobrą wiadomością, gdy weźmiemy pod uwagę napiętą sytuację związaną z dużym tłokiem w portach lotniczych na Wyspach w tym roku.

Nowa technologia umożliwia personelowi powiększenie skanu zawartości torby i obracanie obrazu w celu lepszej kontroli. Skanery 3D są testowane na londyńskim lotnisku Heathrow od 2017 roku. Jego dyrektor naczelny, John Holland-Kaye powiedział gazecie „The Times”:

- Powoli je wprowadzamy. Właśnie rozpoczęliśmy rozbudowę strefy bezpieczeństwa w Terminalu 3, który będzie miał więcej skanerów CT i ma wyznaczony ostateczny termin do połowy 2024 roku.

Skanery 3D na lotniskach

Nowa technologia związana ze skanerami 3D na lotniskach, jest już stosowana w Stanach Zjednoczonych – na lotniskach Hartsfield-Jackson w Atlancie i O’Hare w Chicago od wielu lat.

Były premier UK, Boris Johnson zobowiązał się do wykorzystania technologii skanowania w celu przyspieszenia kontroli przed wejściem na pokład samolotu i poprawy bezpieczeństwa, dając brytyjskim portom lotniczym termin do końca 2022 roku. Jednak liczba pasażerów spadła w czasie pandemii z powodu ograniczeń w podróżowaniu. Najnowsze dane Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych za wrzesień pokazują, że natężenie ruchu pasażerskiego osiągnęło teraz zaledwie 73 proc. poziomu sprzed pandemii.

Rzeczniczka Ministerstwa Transportu powiedziała:

- Pasażerowie na lotniskach w Wielkiej Brytanii nie mogą przenosić pojemników z płynami większych niż 100 ml przez kontrolę bezpieczeństwa, a zarówno płyny, jak i elektronikę należy wyjmować z toreb kabinowych w punktach kontroli bezpieczeństwa na lotniskach.

Limity dotyczące płynów w bagażu podręcznym

Obecne limity dotyczące płynów, które można wnieść na pokład w bagażu podręcznym, obowiązują od listopada 2006 roku. Ich wprowadzenie zakończyło zakaz wnoszenia płynów do samolotu nałożony trzy miesiące wcześniej, kiedy to brytyjska policja poinformowała, że udaremniła spisek mający na celu wysadzenie w powietrze aż 10 samolotów za pomocą materiałów wybuchowych ukrytych w butelkach po napojach.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Tanie bilety w Ryanairze i Jet2 z okazji Cyber Week 2022. Loty już za 8 funtów do Poznania, Szczecina, Paryża, czy Barcelony

Jak spakować się do torby podręcznej w Ryanairze, aby nigdy nie płacić za bagaż? [wideo]

Councile mają zająć się pleśnią w mieszkaniach socjalnych. Jest ostra reakcja ministerstwa po śmierci 2-letniego chłopca

Ryanair przywrócił popularną trasę między Polską a UK. Obłożenie od razu było duże

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!