Najnowsze badanie dowodzi, że pokaźna liczba londyńczyków nie ma oszczędności, które pozwoliłyby im na pokrycie dodatkowych wydatków. Nawet wtedy, gdy mowa jest o stosunkowo małych kwotach, takich jak 50 funtów.

Co czwarty londyńczyk nie ma nawet niewielkich oszczędności

Badanie przeprowadzone przez pracownię Savanta dla Centre for London wyraźnie pokazuje, jak wiele gospodarstw domowych w Londynie zmaga się z kryzysem kosztów utrzymania. I jak wiele z nich nie ma nawet niewielkich oszczędności, żeby pokryć niespodziewane, dodatkowe wydatki. Okazuje się, że co czwarty mieszkaniec Londynu nie byłby w stanie poradzić sobie z dodatkowym kosztem rzędu 50 funtów. Ale to jeszcze nic. Aż 14 proc. londyńczyków twierdzi, że nie stać by ich było, gdyby musieli niespodziewanie wydać 20 funtów więcej, niż to przewiduje ich comiesięczny budżet. Dla 49 proc. respondentów obecne koszty energii są zdecydowanie zbyt wysokie, a jednocześnie dla 30 proc. z nich zbyt droga (czasami nieosiągalna) jest żywność w sklepach.

Z badania Savanta wynika też jednak, że 44 proc. londyńczyków stać by było na poniesienie w miesiącu extra kosztu rzędu 250 funtów. Natomiast tylko 36 proc. respondentów miałoby w zanadrzu, na nieprzewidziane wydatki, 500 funtów

Kryzys kosztów życia jest w Londynie odczuwany w sposób szczególny

Życie w Londynie jest bardzo drogie. I to zarówno, jeśli chodzi o najem mieszkania, jak i ceny dóbr czy usług. Dlatego też kryzys kosztów życia jest w stolicy UK widoczny w sposób szczególny. – Zbyt wielu mieszkańców naszej stolicy nie może sobie pozwolić na nieoczekiwany wydatek rzędu 20 funtów. A jest to znacznie mniej niż koszt cotygodniowych zakupów w sklepie spożywczym dla jednej osoby w Londynie – mówi Antonia Jennings, dyrektor naczelna Centre for London.

I dodaje: – Choć dane z naszego badania są szokujące, to nas wcale nie zaskakują. Wiemy, jak rosną koszty utrzymania się z dnia na dzień w Londynie. Rząd i nasz nowo wybrany burmistrz Londynu muszą współpracować, aby stworzyć długoterminowe zmiany w gospodarcze. I by zapewnić londyńczykom niezbędne wsparcie, którego potrzebują.