Praca i finanse Oto najlepiej płatne zawody. O jaką pracę warto się starać?

Na podstawie rocznego badania opartego o dane Office for National Statistics dotyczące osób pracujących i wynagrodzeń wyłoniono najlepiej płatne zawody w Wielkiej Brytanii.

Niezależnie od tego, czy chcemy zmienić pracę, czy dopiero rozwijamy swoje kwalifikacje, warto wiedzieć, w których zawodach na Wyspach wynagrodzenie będzie dla nas satysfakcjonujące.

Wysokie zarobki

Do wyłonienia najlepiej płatnych zawodów w Wielkiej Brytanii posłużyły dane ONS z corocznego badania dotyczącego godzin i zarobków (Annual Survey for Hours and Earnings – ASHE). Zawierają one szczegółowe informacje na temat populacji osób pracujących i wynagrodzeń.

Przeczytaj też:

Niepełnosprawnemu imigrantowi parokrotnie odmówiono zasiłku benefity

Według danych ONS jeden na pięciu pracowników (23 proc.) zajmuje stanowiska, które są wysoko płatne. Warto wspomnieć, że odsetek ten spadł nieznacznie z 24 proc. w roku 2022 i jest niższy o 26,9 proc. od najwyższego poziomu od 25 lat.

Wysokie wynagrodzenie oblicza się jako stawkę godzinową wynoszącą co najmniej półtorakrotność średniej mediany. Ze względu na to, że mediana średniej stawki godzinowej (zarówno w przypadku pracy w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin) wynosi 15,88 funta. To wysokie wynagrodzenie klasyfikuje się na poziomie 23,82 funta za godzinę.

Odpowiada to rocznemu wynagrodzeniu brutto w wysokości 37 159 funtów. Na tej podstawie osobę zarabiającą około 37 000 funtów rocznie (przed odprowadzeniem podatku) uważa się za osobę o wysokich zarobkach.

Najlepiej płatne zawody w UK

Nikogo nie zdziwi fakt, że najlepiej opłacanymi pracownikami w Wielkiej Brytanii są dyrektorzy naczelni i urzędnicy wyższego szczebla. Według danych ONS w kwietniu 2023 roku zarabiali oni średnio 84 131 funtów rocznie. Jest to o 140 proc. więcej niż średnia krajowa płaca w pełnym wymiarze godzin, a która wynosi 34 963 funtów.

Przeczytaj też:

Pracownicy sezonowi są zastraszani i molestowani seksualnie Breaking News

W rankingu najlepiej płatnych zawodów w UK dyrektorów naczelnych „ścigają” dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży i reklamy. A także dyrektorzy informatyczni i osoby pracujące na stanowiskach wyższych kierowniczych w komunikacji i public relations. Dyrektorzy logistyki i gospodarki magazynowej także zarabiają powyżej średniej.

Co ciekawe, starsi specjaliści i praktycy medyczni, dyrektorzy szkół… A także adwokaci i starsi prawnicy, architekci – wszystkie zawody wymagające wielu lat studiów i szkoleń – znajdują się niżej na liście niż zawody dyrektorów korporacji.

Przeczytaj też:

Przedstawiciele, jakich zawodów są najbardziej poszukiwani w UK? Breaking News

Oto 10 najlepiej płatnych zawodów:

– dyrektorzy naczelni i wyżsi urzędnicy – średnie roczne zarobki w wysokości 84 131 funtów

– dyrektorzy marketingu, sprzedaży i reklamy – średnie zarobki roczne wynoszą 83 015 funtów

– dyrektorzy informatyczni – roczne zarobki 80 000 funtów

– dyrektorzy ds. komunikacji i public relations – 79 886 funtów

– dyrektorzy ds. logistyki, magazynów i transportu – 72 177 funtów

– piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego – 71 676 funtów

– menadżerowie i dyrektorzy finansowi – 70 000 funtów

– menadżerowie funkcjonalni i dyrektorzy – 69 933 funtów

– lekarze specjaliści – 66 031 funtów

– dyrektorzy szkół – 66 014 funtów.