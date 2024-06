Styl życia Euro 2024: Odliczamy do meczu Polska-Holandia

Już dziś, na murawę stadionu Volksparkstadion w Hamburgu o godzinie 15:00 wyjdą piłkarze reprezentacji Polski i Holandii, aby rozegrać pierwsze spotkanie w grupie D. Biało-czerwoni swój premierowy mecz na Euro 2024 zagrają bez swojego kapitana i największego gwiazdy, Roberta Lewandowskiego.

Napastnik FC Barcelony naderwał mięsień dwugłowy w sparingowym meczu z Turcją. Uraz z pewnością wykluczy go z meczu z Holandią, ale jest szansa, że „Lewego” na niemieckich boiskach jednak zobaczymy. – Robert Lewandowski prawdopodobnie wyjdzie na mecz z Austrią – zadeklarował jeszcze na czwartkowej konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz. – Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – dodawał lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski.

Jak zagra Polska bez Roberta Lewandowskiego?

Pomimo zaawansowanego wieku i słabszej formie prezentowanej w minionym sezonie, 35-letni Lewandowski wciąż odgrywa ważną rolę w reprezentacji. Jak biało-czerwoni zagrają bez niego? Przed selekcjonerem Probierzem nie lada wyzwanie, nie tylko z zestawieniem linii ataku. W napadzie prawdopodobnie zagra Karol Świderski. Piłkarz włoskiego Hellasu Werona zaliczył trafienie w meczu z Turcją, ale podczas celebracji strzelonego gola nabawił się urazu. Podkręcenie stawu skokowego nie okazało się na tyle poważne, aby wykluczyć jego występ z Holandią.

Dużym problemem może być zestawienie bloku obronnego. W kadrze brakuje klasowych defensorów. Paweł Dawidowicz zmaga się z kontuzją, a Jan Bednarek i Bartosz Salamon, którzy prawodpodobnie wybiegną w podstawowej “11”, nie gwarantuje spokoju “na tyłach”. Z kolei silnym punktem zespołu ma być Nicola Zalewski, który w ostatnich meczach był jednym z najlepszych piłkarzy kadry. Przebojem do kadry wdziera się zaledwie 19-letni Kacper Urbański. W towarzyskim meczu z Ukrainą dopiero zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, ale na boisku pokazał, że ma duży talent.

– Jestem głodny gry, głodny goli – deklaruje nastolatek grający w Bolonii. – Widać chemię między mną a Piotrkiem Zielińskim. Dobrze się rozumiemy. Gra z nim to czysta przyjemność – dodaje Urbański. Pod nieobecność Lewandowskiego to właśnie na pomocniku SSC Napoli będzie spoczywała największa odpowiedzialność za poczynania naszego zespołu z przodu. Czy Zieliński udźwignie to brzemię i zagra tak, jak robi to w Neapolu?

“Holandia może zagrać bez bramkarza”

Przed meczem z Holandią na ostrą krytykę naszej kadry pozwolił sobie Jan de Zeeuw. Holender pełnił funkcję dyrektora reprezentacji Polski w latach 2006-2009, gdy selekcjonerem był Leo Beenhakker. – Holandia nie musi wystawiać bramkarza. Polska nie potrafi grać w piłkę – bez ogródek deklarował de Zeeuw.

– Oglądałem dwa ostatnie mecze i nie wiem skąd wśród Polaków ten optymizm. Przeciwko Ukrainie Polska nic nie grała. Strzeliła dwa gole po stałych fragmentach i jeden „z niczego”. W meczu z Turcją rywale robili w środku pola, co tylko chcieli. Mieli w drugiej połowie 22 sytuacje, Polacy osiem i dziewiątą Nicola Zalewski, gdy strzelił gola. Gdzie tu szukać optymizmu? – komentował dalej Holender, jak cytujemy za „WP Sportowe Fakty”.

Nie ma wątpliwości, co do tego, że Holendrzy pomimo braku czterech kontuzjowanych piłkarzy, w tym trzech świetnych środkowych pomocników, będą faworytami dzisiejszego starcia. – Na pewno szanujemy zespół Holandii, widać to po jego wynikach. Ale nie boimy się. Zrobimy wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie i pokazać, że nasza kadra zrobiła kolejny krok. A na koniec uzyskać dobry wynik – podsumowuje Probierz.

