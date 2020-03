Lockdown w UK: Zobacz, na czym polegają nowe ograniczenia wprowadzone z powodu koronawirusa

Co z przemieszczaniem się przez granice UK?

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu i jakie uprawnienia nadano policji ?

Fot. Getty

W poniedziałek wieczorem brytyjski premier ogłosić zamknięcie Wielkiej Brytanii na co najmniej trzy tygodnie. Zobacz, co to dokładnie oznacza i jakie nowe ograniczenia wprowadzono w UK z powodu koronawirusa.

Boris Johnson ogłosił w poniedziałek całkowitą izolację społeczną dla wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii. Oznacza to wprowadzenie w życie zakazu wychodzenia z domu - jeśli ktoś nie zastosuje się do nowych wytycznych, może podlegać karze. Poniżej podsumowanie nowych przepisów dotyczących zwalczania epidemii koronawirusa w UK.

Co obejmuje zakaz wychodzenia z domu?

Nowe wytyczne zakazują mieszkańcom UK spotkań w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji mieszkania z wieloma osobami pod jednym dachem, kiedy to nie da się uniknąć spotkań w większej grupie.

Odwołane zostały wszystkie publicznie wydarzenia.

Sklepy, które nie sprzedają podstawowych dóbr, zostają zamknięte. Oznacza to, że władze w najbliższym czasie wymuszą zamknięcie wszystkich sklepów sprzedających towary i usługi "nieistotne", na przykład salonów fryzjerskich i kosmetycznych, a także wszystkich marketów, jeśli nie jest w nich sprzedawana żywność.

Zamknięte będą również biblioteki, siłownie i place zabaw na świeżym powietrzu oraz kościoły i inne miejsca kultu.

Hotele, pensjonaty, pola namiotowe i parkingi dla przyczep kempingowych będą również zamknięte - dla wszystkich z wyjątkiem stałych mieszkańców i kluczowych pracowników

Gorący temat: Premier zamyka Wielką Brytanię na trzy tygodnie! Mieszkańcy Wysp mają zostać w domach, inaczej będą im grozić kary [wideo]

Jakie są wyjątki od zakazu izolacji?

W stosunku do wprowadzonego zakazu opuszczania domów istnieje kilka wyjątków:

konieczne zakupy

wizyty lekarskie

przemieszczanie się do/z pracy, jeśli nie da się tego uniknąć

jedno dziennie wyjście z domu na spacer/ćwiczenia na świeżym powietrzu.

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu wychodzenia z domu i jakie są uprawnienia policji?

Osoby nieprzestrzegające zakazu izolacji zostaną ukarane mandatem, a policja będzie mogła wymusić zastosowanie się do nowych zasad, co przede wszystkim oznacza, że:

osoby, które nie zastosują się do zakazu wychodzenia z domu (poza wskazanymi wyjątkami), będą mogły otrzymać karę grzywny

policja będzie również mogła wymuszać stosowanie nakazu zamknięcia wszelkich miejsc, które nie prowadzą sprzedaży żywności, np. salonów fryzjerskich, marketów ze sprzętem domowym itp.

policja będzie mogła przerwać natychmiastowo wszelkie spotkania w grupach większych niż dwuosobowe (wliczając w to wesela, chrzty, pogrzeby i wszelkie inne ceremonie i imprezy).

Jak długo będą obowiązywać nowe zasady?

Zakaz wychodzenia z domu z powodu pandemii koronawirusa będzie obowiązywać w Wielkiej Brytanii co najmniej do Wielkanocy, czyli do 12 kwietnia 2020.

Polecane: Koronawirus - Jakie są zasady samoizolacji i dystansu społecznego? Zobacz, co zrobić, by wprowadzić w życie rządowe zalecenia

Co w kwestii przemieszczania się przez granice UK?

Jak dotąd nie podjęto żadnych nowych decyzji dotyczących ruchu granicznego. Oznacza to, że nadal można swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać do/z UK. Minister spraw zagranicznych zalecił jednak osobom pozostającym obecnie na urlopach, by wracały do kraju jak najszybciej - "póki można".