Koronawirus: Jakie są zasady samoizolacji i dystansu społecznego? Zobacz, co zrobić, by wprowadzić w życie rządowe zalecenia

Fot. Getty

Premier Boris Johnson poprosił wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, aby ograniczyli do niezbędnego minimum kontakty z innymi ludźmi, swoje życie towarzyskie oraz podróże. Rząd zaapelował również, by osoby chore, których stan nie wymaga hospitalizacji, pozostały w domach, stosując się do zasad samoizolacji. Zobacz, jak wprowadzić w życie rządowe zalecenia!

Z rządowych zaleceń wynika, że osoby, które zaobserwują u siebie objawy grypopodobne, powinny odizolować się pozostając w domu - by unikać ewentualnego zarażenia innych. Ponadto, wszyscy - i zdrowi, i chorzy - proszeni są o radykalne ograniczenie życia społecznego. Zobacz, co powinieneś wiedzieć o zalecanym przez rząd UK "społecznym dystansie" i o samoizolacji.

Czym jest dystans społeczny?

Najogólniej ujmując, dystans społeczny oznacza wszelkie próby uniknięcia kontaktu z innymi ludźmi, przejawiające się przede wszystkim spędzaniem mniejszej ilości czasu w miejscach publicznych, czyli wszędzie tam, gdzie przebywa duża liczba osób.

Rządowe wytyczne, dotyczące zachowywania dystansu społecznego są następujące:

o ile to możliwe, każdy mieszkaniec UK powinien pracować zdalnie, nie wychodząc z domu

o ile to możliwe, należy zaniechać wszystkich podróży wewnątrz kraju oraz zagranicznych

należy unikać miejsc, w których zwykle toczy się życie towarzyskie, czyli pubów, klubów, teatrów itd.

jeśli osoba, z którą mieszkasz ma kaszel lub gorączkę, to zarówno osoba chora, jak i TY czy inni mieszkańcy domu, powinni pozostać przez 14 dni na domowej kwarantannie.

Ponadto, rząd niebawem ogłosi szczegółowe wytyczne dla osób z grup ryzyka (starszych, z problemami zdrowotnymi i kobiet w ciąży). Wstępnie zapowiedziano, że osoby te powinny pozostać w domowej kwarantannie przez okres 12 tygodni.

Czym jest samoizolacja?

Samoizolacja to inaczej domowa kwarantanna, czyli odcięcie się od reszty świata. Domowa kwarantanna powinna trwać dokładnie 14 dni. Rząd UK zalecił, by samoizolacji poddały się osoby, które:

mają objawy grypopodobne, takie jak kaszel lub gorączka powyżej 37,8 stp. C

mieszkają z osobą, która ma objawy grypopodobne.

Jakie są zasady domowej kwarantanny?

Podstawową zasadą domowej kwarantanny jest maksymalne ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi - nawet z najbliższymi. Aby się tego trzymać, należy pamiętać między innymi o następujących regułach: Public Health England radzi, by w miarę możliwości nie wychodzić nawet na zakupy, a gdy wyjście do sklepu jest konieczne, by pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób. Osoby pozostające na kwarantannie powinny prosić o pomoc w zakupach inne osoby, które nie są aktualnie na kwarantannie. Podczas samoizolacji osoba z objawami grypopodobnymi powinna pozostać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym jest otwierające się okno. Osoba chora ta powinna trzymać z dala od innych mieszkańców domu.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Zaleca się, aby osoby z lekkimi objawami grypopodobnymi nie dzwoniły do NHS czy do swojego lekarza rodzinnego. Telefon należy wykonać, gdy objawy się nasilają i gdy osoba chora lub jej otoczenie znacznie się martwią. Pamiętaj, by nie wybierać się samodzielnie do przychodni czy nawet do szpitala, ale by najpierw skonsultować się ze służbami medycznymi telefonicznie.

