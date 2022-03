Lincolnshire: W parku znaleziono zwłoki 27-letniej Polki. Trzy miesiące wcześniej kobieta została uznana za zaginioną

Szczątki Polki zostały znalezione w torbach w parku trzy miesiące po zniknięciu kobiety. Policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa po tym, jak 27-letnia Ilona zniknęła ze swojego domu w Bostonie w hrabstwie Lincolnshire 9 listopada.

Policja aresztowała 40-letniego Kamila R. w Bostonie dwa tygodnie po zniknięciu kobiety i postawiła mu zarzut morderstwa. Obecnie Polak czeka na proces w Lincoln Crown Court.

Have you seen Ilona Golabek? We are increasingly concerned for the 27-year-old, who is missing from Boston.

If you have seen Ilona, or have information to help our search, please call 101 pic.twitter.com/dJXVr6fxWt — Lincolnshire Police (@LincsPolice) November 14, 2021

Znaleziono zwłoki Polki

W sobotę, 19 lutego policja została wezwana do Witham Way Country Park w związku ze znalezieniem ludzkich szczątków. Specjalistyczne zespoły znalazły inne części ciała w trzech różnych obszarach parku. W środę, 2 marca po przeprowadzeniu badań DNA potwierdzono, że należą one do zaginionej przed trzema miesiącami Polki.

***Urgent appeal after Boston murder inquiry launched***



Officers investigating the disappearance of 27-year-old Ilona Golabek have launched a murder inquiry. Ilona was last seen on 9 Nov in #Boston



Full appeal, and details of how to report info here: https://t.co/8eu26Y26NKpic.twitter.com/tP5JZHx6aA — Lincolnshire Police (@LincsPolice) November 20, 2021

Apel policji

W oświadczeniu wydanym we wtorek przez policję w Lincolnshire inspektor Andy McWatt powiedział:

- Znaleźliśmy pewne części ciała ukryte w torbach w parku, odkąd zaczęliśmy przeszukiwać okolicę 19 lutego. Zostajemy w parku i kontynuujemy przeszukiwanie lokalizacji. Rodzina Ilony została poinformowana, myślami jesteśmy z nimi. Ponawiamy nasz apel do świadków i każdego, kto mógł zobaczyć coś podejrzanego w parku lub w jego pobliżu, aby skontaktował się z nami. Chcielibyśmy podziękować opinii publicznej za nieustające wsparcie w naszym dochodzeniu. Pozostaniemy w parku do końca tygodnia.

Wcześniej policja opublikowała zdjęcia z kamer CCTV, na których widać było kobietę pasującą do opisu Ilony, ale od tamtej pory potwierdzono, że to nie była ona.