Limity na przywóz towarów do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021. Ile alkoholu i papierosów można zabrać z Polski do UK?

Fot. Getty

Z końcem okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia 2021 roku, zaczną obowiązywać zaktualizowane limity, dotyczące ilości i wartości poszczególnych towarów, które chcemy przywieźć do Wielkiej Brytanii zza granicy - np. z Polski - nie płacąc dodatkowo cła czy podatku. Ile alkoholu i papierosów będzie można wwieźć do UK od Nowego Roku?

Od 1 stycznia 2021 obowiązują zaktualizowane limity na przewóz towarów do Wielkiej Brytanii. Ile papierosów i alkoholu będzie można wwieźć do UK bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat celnych czy podatkowych?

Limity na przywóz towarów do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021

Na oficjalnych brytyjskich stronach rządowych czytamy, że podstawowym są dwa warunki możliwości legalnego przywiezienia do Wielkiej Brytanii towarów objętych akcyzą. Po pierwsze, towary można wwieźć tylko samodzielnie - bez pośrednictwa innych osób. Po drugie, celem wwiezienia towarów do UK może być jedynie własnych ich użytek lub ofiarowanie ich komuś w prezencie.

Ponadto, jeśli przekroczymy wyznaczony limit, będziemy musieli złożyć deklarację dla wszystkich towarów podpadających pod daną kategorię. Przewóz większych ilości wskazanych niżej towarów wiąże się z obowiązkiem zapłaty akcyzy i podatku VAT, a w niektórych przypadkach również cła - według standardowych stawek obowiązujących w Wielkiej Brytanii. W przypadku nie zgłoszenia większej ilości przewożonych towarów, straż graniczna może je skonfiskować.

Ile alkoholu można wwieźć do UK od 1 stycznia 2021?

Na stronach gov.uk znajdujemy następujący wykaz, dotyczący limitów na alkohole:

piwo - 42 litry

wino (nie musujące) - 18 litrów

wódki i inne alkohole powyżej 22% - 4 litry

wino wzmocnione (np. porto, sherry), wino musujące i napoje alkoholowe do 22% - 9 litrów.

Ile papierosów i tytoniu można wwieźć do UK od 1 stycznia 2021?

W przypadku wyrobów tytoniowych, limity towarów przy podróży do UK od 1 stycznia są następujące:

200 papierosów

100 cygaretek

50 cygar

Tytoń - 250g

200 pałeczek tytoniu do podgrzania.

Limity na inne towary wwożone do UK od 1 stycznia 2021

Z cła oraz opłat podatkowy zwolnione są wszelkie towary przywożone do UK w bagażu podręcznym, których wartość nie przekracza 390 GBP (lub 270 GBP - w przypadku podróży prywatnym samolotem lub statkiem). Jeśli przekroczysz limit, zapłacisz cło od całkowitej wartości przewożonych towarów. Na stronie gov.uk podano następujące stawki cła:

2,5% dla towarów nie przekraczających wartości 630 GBP

jeśli wartość towarów przekracza 630 funtów, wysokość cła zależy od rodzaju towarów.

Więcej informacji na temat przewozu towarów do UK od 1 stycznia 2021 znajdziesz na brytyjskich stronach rządowych: Bringing goods into Great Britain from outside the UK from 1 January 2021.