Kurs funta poszedł mocno do góry. Jest to największy skok brytyjskiej waluty wobec euro od marca

W ciągu jednego dnia wartość funta brytyjskiego podskoczyła tak gwałtownie, że stał się on najsilniejszą walutą grupy G8. Jest to najszybszy wzrost szterlinga od marca tego roku, co związane jest z pozytywnymi doniesieniami dotyczącymi kwestii Brexitu.

Funt zareagował na pomyślny przebieg rozmów między premierami Wielkiej Brytanii i Irlandii, co z kolei zwiększa szanse na porozumienie strony brytyjskiej i unijnej. W ostatnich dniach sytuacja przedstawiała się bardzo pesymistycznie, a rynek walutowy sceptycznie odbierał to, co działo się przy „stole negocjacyjnym” w Brukseli.

Powodzenie rozmów między Irlandią i UK w czwartek zaowocowało przełamaniem, w wyniku którego funt odrobił straty i odnotował 1,62-procentowy wzrost wobec euro, co było najwyższym wzrostem od 13 marca, gdy rynek walutowy uwierzył w to, że umowa Theresy May zostanie poparta przez parlament.

Oczywiście umowa została odrzucona przez Izbę Gmin krótko po tym. Miejmy jednak nadzieję, że obecne rozmowy przyniosą porozumienie, zwłaszcza że do terminu wyjścia z UE pozostało już niewiele czasu.

