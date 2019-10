Już jest! Szef Banku Anglii Mark Carney zaprezentował nowy plastikowy banknot o nominale £20

Fot. YouTube

W dniu dzisiejszym Szef Banku Anglii Mark Carney zaprezentował nowy plastikowy banknot o nominale £20! Na banknocie pojawiła się podobizna JMW Turnera – słynnego brytyjskiego malarza i prekursora impresjonizmu na Wyspach.

Nowy, plastikowy banknot o nominale £20, wejdzie do obiegu w lutym 2020 r. Będzie to już trzeci banknot, po banknotach o nominałach £5 i £10, wykonany z lżejszego od papieru, giętkiego polimeru. Podobnie jak poprzednie banknoty, tak i ten o nominale £20 ma być nie tylko odporny na uszkodzenia mechaniczne, ale też ma być znacznie trudniejszy (o ile nie niemożliwy) do podrobienia.

Zobacz też: Co stanie się z kartami EHIC? UK wystąpiła do 31 krajów UE o zawarcie umów indywidualnych, odpowiedź otrzymała zaledwie od 3

Na nowym banknocie, dumnie zaprezentowanym dziś przez Marka Carney'a w miasteczku Margate, w hrabstwie Kent, znalazła się nie tylko podobizna wspaniałego, brytyjskiego malarza, ale też galeria Turner Contemporary, otwarta właśnie w Margate w 2011 r. i poświęcona życiu artysty. Poza tym przy podobiźnie królowej Elżbiety II widać latarnię morską w kolorze złota – symbol Margate, niewielkiego portu rybackiego i popularnego już w czasach wiktoriańskich ośrodka wypoczynkowego.

Nowy banknot 20-funtowy zostanie wprowadzony do obiegu w lutym następnego roku i będzie powoli wypierał stare 20-funtówki papierowe. A przypomnijmy, że plastikowe banknoty o nominale £5 z podobizną Winstona Chirchilla są już z nami na Wyspach od września 2016 r., a banknoty o nominale £10, z podobizną Jane Austin – od września 2017 r. Do obiegu wprowadzony zostanie jeszcze banknot o nominale £50 przedstawiający słynnego brytyjskiego matematyka i kryptologa Alana Turinga, ale na niego będzie trzeba jeszcze poczekać do 2021 r.

Nie przegap: Enjoyuk.pl Music 20 Października O2 Forum - Krzysztof Zalewski, Maciej Maleńczuk, The Dumplings, Wczasy

Jak ogłosił Mark Carney, nowy plastikowy banknot 20-funtowy, ma być praktycznie nie do podrobienia, ponieważ posiada on dwa okienka i dwukolorową folię. - Nasze banknoty stanowią hołd dla dziedzictwa Wielkiej Brytanii i jej kultury, i świadczą o osiągnięciach jej najznakomitszych obywateli. Wkład Turnera w sztukę wykracza daleko poza jego ulubiony odcinek wybrzeża – powiedział z dumą Carney.

WAŻNE: Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile tak naprawdę czasu mieszkasz w Wielkiej Brytanii?