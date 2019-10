Co stanie się z kartami EHIC? Wielka Brytania wystąpiła do 31 krajów UE o zawarcie umów indywidualnych, odpowiedź otrzymała zaledwie od 3

Wielka Brytania chce podpisać umowy indywidualne z krajami UE w celu zachowania ważności EHIC do 31 grudnia 2020 roku.

Dzięki karcie EHIC mieszkańcy Wysp są uprawnieni do darmowej opieki zdrowotnej w pozostałych krajach UE.

Zgodnie z obecnymi zasadami mieszkańcy Wysp mogą liczyć na darmową opiekę w innych krajach UE dzięki europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego EHIC. Niestety w przypadku twardego Brexitu przestanie ona obowiązywać, dlatego Wielka Brytania wystąpiła do 31 krajów UE z propozycją o zawarcie umów indywidualnych…

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC), dzięki której mieszkańcy Wysp mogą liczyć na darmową opiekę medyczną w krajach UE, przestanie obowiązywać.

W ten też sposób Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii stracą możliwość darmowego leczenia w Polsce.

Aby zapobiec takiej sytuacji rząd brytyjski postanowił wystąpić z propozycją zawarcia indywidualnych umów do 31 krajów UE, zgodnie z czym możliwe by było zachowanie ważności karty EHIC do 31 grudnia 2020 roku niezależnie od tego, czy Wielkiej Brytanii uda się podpisać umowę brexitową, czy też nie.

Niestety do tej pory zaledwie trzy kraje (Hiszpania, Portugalia i Irlandia) zgodziły się na podpisanie takiej umowy w przypadku twardego Brexitu. Niezagwarantowanie utrzymania ważności karty EHIC będzie wiązało się z dużymi kosztami dla mieszkańców Wysp, którzy staną przed koniecznością skorzystania z opieki zdrowotnej poza granicami UK.

Każdego roku mieszkańcy Wysp korzystają z darmowej opieki medycznej w krajach Unii (w ramach EHIC), której wartość szacuje się na 150 milionów funtów.

