Londyn Kupujesz bilety w automatach? Prawdopodobnie znacznie przepłacasz

Grupa konsumencka Which? ustaliła, że pasażerowie, którzy kupują bilety kolejowe w automatach, prawdopodobnie znacznie przepłacają. Bilety dostępne online są często znacznie tańsze – nawet o ponad 50 proc.

Dlaczego kupowanie biletów w automatach na stacjach kolejowych się nie opłaca?

Which? przeprowadziła badanie, w którym udowodniła, że kupowanie biletów w automatach na stacjach kolejowych jest zupełnie nieopłacalne. Okazuje się, że większość promocji jest w automatach zupełnie dla konsumentów niewidoczna. A niektóre opcje – na przykład tańsze bilety na podróże zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, nie są w automatach nawet dostępne. W związku z tym osoby, które swoje bilety kupują w automatach, a nie online, przepłacają za podróż pociągiem nawet dwukrotnie. A najnowsze dane pokazują, że w 2022 r. w takich automatach w UK kupiono ponad 150 mln biletów kolejowych.

Grupa konsumencka Which? przeprowadziła swoje badania na 15 stacjach, z których każda obsługiwana była przez innego operatora. W trakcie badania porównano ceny biletów na 75 przejazdów oferowanych w automatach z cenami biletów oferowanych przez internetową platformę Trainline. Okazało się, że ok. 75 proc. biletów zakupionych online było tańszych niż tych w automatach. A bilet na podróż w tym samym dniu kosztował w automacie średnio o 52 proc. mniej niż bilet zakupiony online. Choć były i wyższe przebitki. Na przykład bilet na przejazd z Holmes Chapel w Cheshire do Londynu kosztował online 26 funtów, a kupiony w automacie – aż 66 funtów.

Różnice w cenach są zaskakujące

Eksperci Which? nie kryją zdumienia, komentując swoje najnowsze ustalenia. – Odkryte przez nas różnice w cenach pomiędzy biletami online a tymi w automatach na stacjach są po prostu zdumiewające. Co roku pasażerowie kupują w automatach miliony biletów. A to oznacza, że mnóstwo pasażerów płaci potencjalnie znacznie więcej, niż jest to konieczne. Za dojazd do pracy lub odwiedziny u przyjaciół i rodziny – podsumowuje Rory Boland, redaktor magazynu „Which? Travel”.

