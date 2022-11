Primark uruchamia usługę click-and-collect. Ale tylko w 25 sklepach – zobacz w których!

Fot. Getty

Primark uruchomił wreszcie w Anglii długo wyczekiwaną usługę click-and-collect. Ale z opcji kupienia produktu online i odebrania go stacjonarnie można skorzystać tylko w wybranych 25 sklepach sieci w całym kraju. W których? Zobaczcie poniżej!

Usługa click-and-collect – dlaczego klienci Primark tak na nią czekali?

Uruchomienie przez Primark usługi click-and-collect to epokowe wydarzenie, ponieważ irlandzki gigant dotychczas opierał się jakimkolwiek formom sprzedaży online. Firma twierdziła, że koszt związany z oferowaniem klientom produktów online, a następnie z przetwarzaniem dużej liczby zwrotów, musiałoby oznaczać konieczność podniesienia cen. Wprowadzenie usługi click-and-collect jest natomiast formą pośrednią, która pozwala Primarkowi zachować dotychczasową politykę firmy, ale też wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów.

O co więc chodzi z usługą click-and-collect? To proste – usługa, która w polskim tłumaczeniu oznacza „kliknij i odbierz”, oznacza, że pewne artykuły można kupić online i odebrać je stacjonarnie w jednym z punktów. To hybrydowa metoda robienia zakupów, połączenie online z offline – bardzo wygodna dla osób zabieganych, ale także i dla tych, które mają obawy w związku z robieniem zakupów przez internet, a następnie z przechodzeniem całej procedury zwrotu towaru, który nie pasuje. Dzięki usłudze Click & Collect mamy możliwość przeglądania katalogu online sklepu stacjonarnego w dowolnym miejscu i czasie. Zazwyczaj ma to miejsce w punkcie najbliżej miejsca zamieszkania, a sklep wybieramy na mapie lub po wpisaniu kodu pocztowego.

Usługa click-and-collect od teraz w Primarku w Anglii

Primark w końcu zdecydował się na uruchomienie długo oczekiwanej usługi „kliknij i odbierz”, która na początku obejmie 2000 artykułów dostępnych w 25 sklepach stacjonarnych. Co ciekawe, już pierwszego dnia zainteresowanie klientów tą usługą okazało się tak duże, że przeciążona strona przestała działać prawidłowo. Usługa wprowadzona została w 25 sklepach w północnej Anglii, a klienci mogą przeglądać i kupować online, by następnie odebrać zamówione towary offline, 2000 artykułów z działu odzieży, zabawek i artykułów dziecięcych. Klienci mogą odebrać zamówiony towar w okresie od dwóch do siedmiu dni po ich zakupie. Primark informuje, że w asortymencie online znajdą się produkty odzwierciedlające najnowsze trendy, nowe style, w tym produkty z działu Disney, artykuły partnerów współpracujących z Primarkiem, a także większe artykuły, takie jak produkty dla dzieci i opakowania zbiorcze odzieży dziecięcej.

Usługa Click & Collect – w których sklepach Primarka jest dostępna?

Poniżej przedstawiamy Wam listę wszystkich 25 sklepów, w których od połowy listopada dostępna jest usługa Click & Collect:

Birkenhead, Grange Road, CH41 6EA

Blackburn, The Mall Blackburn, BB1 7JG

Blackpool, Bank Hey Street, FY1 4RY

Bolton, Crompton Place Shopping, BL1 1EA

Broughton, Broughton Shopping Park, CH4 0DE

Burnley, Charter Walk Shopping Centre, BB11 1BB

Bury, The Rock Shopping Centre, BL9 0ND

Carlisle, English Street, CA3 8NX

Chester, Foregate Street, CH1 1HA

Huddersfield, New Street, HD1 2TR

Lancaster, Marketgate Shopping Centre, LA1 1JF

Liverpool, Church Street, L1 3AY

Llandudno, Parc Llandudno Retail Park, LL30 1PX

Manchester, Market Street, M1 1WA

Manchester, The Trafford Centre, M17 8AS

Oldham, Market Place, OL1 3AB

Preston, Fishergate Shopping Centre, PR1 8HJ

Sheffield, Meadowhall, S9 1ER

Sheffield, The Moor, S1 4PA

Southport, Chapel Street, PR8 1AE

Stockport, Chestergate, SK1 1NT

Wallasey, Cherry Tree Shopping Centre, CH44 5TL

Warrington, Golden Square, WA1 1QB

Wigan, Standishgate, WN1 1UP

Wrexham, Regent Street, LL11 1RY



