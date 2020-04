Koronawirus: Czego wciąż nie wiemy o COVID-19?

Fot. Getty

Pomimo godnych podziwu wysiłków ze strony naukowców z całego świata, wciąż istnieje wiele pytań dotyczących nowego koronawirusa oraz choroby, którą wywołuje, na które nie znamy odpowiedzi. Zobaczcie, czego nadal nie wiemy o SARS-CoV-2 i COVID-19.

Jak wiele osób zostało zakażonych nowym koronawirusem?

Na całym świecie odnotowano setki tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem, jednak szacuje się, że jest to tylko ułamek całkowitej liczby osób zainfekowanych. Podstawową trudnością jest to, że nie ma danych na temat tego, ile tak naprawdę osób zaraziło się koronawirusem i nie zostało zdiagnozowanych, ponieważ choroba przebiegała u nich bezobjawowo lub z tak nieznacznymi objawami, że nie zgłosili się oni do lekarza, myśląc, że to zwykłe przeziębienie…

Szansą na wsteczne sprawdzenie, ile rzeczywiście było infekcji, jest przeprowadzenie masowych testów na obecność przeciwciał przeciw nowemu koronawirusowi - tylko wtedy dowiemy się, jak bardzo wirus się rozprzestrzenił.

Jaka jest rzeczywista śmiertelność z powodu nowego koronawirusa?

Dopóki nie dowiemy się, ile tak naprawdę było przypadków zachorowań, nie możemy być pewni, jaki jest realny odsetek śmiertelności. Obecnie szacuje się, że około 1 proc. osób zarażonych wirusem umiera, ale jeśli w rzeczywistości duża liczba przypadków zakażenia była bezobjawowa, śmiertelność może być tak naprawdę niższa.

Jak wygląda pełna lista objawów specyficznych dla nowego koronawirusa?

Oficjalnie głównymi objawami koronawirusa są gorączka i suchy kaszel. Jednak w niektórych przypadkach zgłaszano również ból gardła, ból głowy, a nawet biegunkę. W związku z tym pojawia się szereg pytań o ostateczną, pełną i skończoną listę objawów specyficznych dla zakażenia SARS-CoV-2. Jednym z ważnych zagadnień jest to, czy w przypadku łagodnego przebiegu choroby, objawy koronawirusa są takie, jak na przykład przy grypie lub przeziębieniu, więc czy katar i kichanie również można brać za objawy zarażenia…

Jaką rolę pełnią dzieci w rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa?

Dzieci - tak jak dorośli - zarażają się koronawirusem, jednak najczęściej infekcję przechodzą łagodnie. Wśród dzieci odnotowuje się także stosunkowo niewiele zgonów w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. W przypadku innych chorób zakaźny, najczęściej to właśnie dzieci odpowiadają za znaczne rozprzestrzenianie infekcji - z uwagi na ich liczne kontakty z innymi dziećmi i dorosłymi, np. na placach zabaw, w szkole, na zajęciach dodatkowych. Co do nowego koronawirusa nie ma jednak jasności, jakie znaczenie mają dzieci w jego rozprzestrzenianiu.

Czy latem będzie mniej zachorowań?

Zachorowania na przeziębienie i grypę występują częściej w miesiącach zimowych niż w lecie - wciąż jednak nie wiadomo, jak to będzie z nowym koronawirusem. Doradcy naukowi brytyjskiego rządu ostrzegli, że nie jest jasne, czy zakażenia nowym koronawirusem będą sezonowe, czy może raczej podobne przez cały rok... Jeśli latem dojdzie do znacznego spadku zakażeń koronawirusem, istnieje ryzyko, że liczba przypadków wzrośnie z kolei ponownie zimą. Wtedy szpitale będą podwójnie obładowane - nie tylko pacjentami chorującymi na COVID-19, ale także osobami ciężko przechodzącymi na przykład grypę.

Dlaczego u niektórych ludzi objawy są bardziej, a u innych mniej nasilone lub wcale ich nie ma?

Po zakażeniu nowym koronawirusem większość osób przechodzi infekcję łagodnie. Jednak u około 20 proc. zdiagnozowanych przypadków rozwijają się znacznie poważniejsze symptomy i naukowcy wciąż nie są pewni, dlaczego tak się dzieje. Nie każda osoba chorująca przewlekle ciężko przejdzie infekcję i nie każda osoba starsza umrze z powodu zakażenia.

Wydaje się, że jedną ze wskazówek może być ogólny stan układu odpornościowego człowieka, a ponadto, niewykluczone są także czynniki genetyczne. Zrozumienie mechanizmu działania koronawirusa na człowieka będzie kluczowe w bardziej precyzyjnym określeniu grup wysokiego ryzyka i przewidywaniach i przygotowaniach służby zdrowia dotyczących ciężkich przypadków zachorowań.

Na jak długo nabywana jest odporność na koronawirusa i czy można zarazić się powtórnie?

Aby zwalczyć wirusa, organizm musi wytworzyć odpowiedną reakcję immunologiczną, produkują przeciwciała. Ponieważ jednak koronawirus atakuje ludzi dopiero od kilku miesięcy, brakuje na ten moment danych długoterminowych, które pozwoliłyby określić, na jak długo po wyzdrowieniu organizm zachowuje naturalną odporność na zakażenie i po jakim czasie - jeśli w ogóle - możliwe jest powtórne zarażenie się koronawirusem.

