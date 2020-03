Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku - Część I

Fot. Getty

System online, przy pomocy którego pracodawcy będą mogli starać się o pokrycie wynagrodzenia swoich pracowników w ramach Coronavirus Job Retention Scheme, nie jest jeszcze dostępny i prawdopodobnie zostanie uruchomiony dopiero z końcem kwietnia. Ale już teraz można sprawdzić, jak system Coronavirus Job Retention Scheme będzie działał krok po kroku.

Coronavirus Job Retention Scheme to tymczasowy program pomocowy skierowany do wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii na okres co najmniej trzech miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. Celem programu jest wsparcie pracodawców, których działalność została poważnie dotknięta przez epidemię koronawirusa. Pracodawcy mogą złożyć wniosek, aby ubiegać się o zwrot 80 proc. kosztów wynagrodzenia pracowników przymusowo urlopowanych na czas epidemii. Kwota zwrotu to max. 2500 funtów miesięcznie za jednego pracownika, która powiększana jest dodatkowo o koszty składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę i koszty minimalnych składek emerytalnych. Program jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców w UK, którzy do dnia 28 lutego 2020 r. przystąpili do brytyjskiego systemu płacowego PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie) i którzy posiadają w UK rachunek bankowy.

Kto może wnioskować o pomoc

O pomoc w ramach Coronavirus Job Retention Scheme mogą wnioskować następujące podmioty:

firmy;

organizacje charytatywne;

agencje pracy;

władze publiczne.

Pracownicy, za których wynagrodzenie można się ubiegać o zwrot:

pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin;

pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin;

pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej;

pracownicy zatrudnieni na podstawie umów flexible contracts lub zero-hour contracts;

pracownicy, którzy od 28 lutego zostali zwolnieni, ale którzy zostali ponownie przywróceni do pracy;

pracownicy, którzy zostali powiadomieni o wysłaniu ich na przymusowy urlop;

pracownicy zatrudnieni do 28 lutego 2020 r. włącznie.

- Aby dostać zapomogę od państwa w ramach Coronavirus Job Retention Scheme przymusowo urlopowani pracownicy nie mogą podejmować jakiejkolwiek pracy – ani na terenie firmy, ani w jej imieniu, a zatem nie mogą podejmować działalności, która spowodowałaby generowanie przychodu w firmie – tłumaczy Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii księgowej Admiral Tax. - Pracownicy, którzy pracują, choć w mniejszym wymiarze czasowym albo za niższą pensję, nie będą mogli zostać objęci programem Coronavirus Job Retention Scheme. Ich wynagrodzenia pracodawca będzie wypłacał na podstawie zawartej z pracownikiem umowy o pracę – dodaje.