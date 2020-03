Koronawirus w UK: Kto powinien odizolować się na 12 tygodni? Zobacz rządową listę grup wysokiego ryzyka

Fot. Getty

W niedzielę rząd UK ogłosił listę grup wysokiego ryzyka związanego z nowym koronawriusem. Do grup tych łącznie należy co najmniej 1,5 miliona osób. Osoby te otrzymały od rządu „zdecydowane zalecenie”, aby pozostać w izolacji przez najbliższe 12 tygodni. Do niektórych zostaną wysłane oficjalne listy. Sprawdź, czy Ty lub ktoś z Twoich bliskich znalazł się wśród najbardziej narażonych.

Nawet nie połowa (40 proc.) spośród wymienionych przez rząd osób najbardziej narażonych na koronawirusa, to starsi ludzie, którzy ukończyli 75. rok życia. Pozostałe 60 proc. to osoby w zróżnicowanym wieku, u których wcześniej zdiagnozowano inne niekorzystne uwarunkowania zdrowotne - podaje dziennik „The Guardian”. Osoby mieszkające w Anglii z każdej ze wskazanych przez gabinet Borisa Johnsona grup powinny otrzymać oficjalne listy z zaleceniem „odizolowania się od społeczeństwa” na co najmniej 12 tygodni, jednak zalecenie dotyczy WSZYSTKICH osób, które kwalifikują się do przynajmniej jednej z poniższych grup.

W czasie izolacji osoby te powinny pozostać w domach przez cały czas i unikać bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, pamiętając przede wszystkim o kilku zasadach:

bezwzględnie unikać kontaktu z osobami, które wykazują objawy koronawirusa, takie jak wysoka gorączka i/lub kaszel

nie wychodzić z domu - w tym do sklepu, kościoła, zrezygnować z podróży i spędzania czasu wolnego poza domem

nie uczęszczać na żadne spotkania - nawet te w gronie przyjaciół i rodziny w prywatnych mieszkaniach

przy organizowaniu dostaw żywności lub leków, osoby dostarczające powinni zostawić produkty przy drzwiach, aby zminimalizować kontakt

osoby z grup ryzyka powinny pozostawać w kontakcie z bliskimi i dalszymi osobami za pomocą zdalnej technologii (telefon, internet, media społecznościowe)

powinny też kontaktować się telefonicznie lub internetowo z lekarzem lub w celu zapewnienia sobie innych usług, np. dostaw żywności i leków.

Minister zdrowia, Matt Hancock, wezwał także osoby pozostające w dobrej sytuacji zdrowotnej, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, by wspomóc osoby bardziej narażone, np. robiąc zakupy dla potrzebującego sąsiada czy też po prostu trzymając się zasad dystansu społecznego.

Poniżej lista grup określonych przez rząd UK jako „szczególnie narażone” na niekorzystne skutki zakażenia nowym koronawirusem:

osoby po przeszczepach organów

osoby chorujące na nowotwory, poddawane aktywnej chemioterapii lub radykalnej radioterapii z powodu raka płuc

osoby chorujące na nowotwory krwi lub szpiku kostnego, takie jak białaczka, chłoniak lub szpiczak - na wszystkich etapach leczenia

osoby stosujące immunoterapię lub inne leczenie ciągłe przeciwciałami przeciwnowotworowymi

osoby stosujące inne ukierunkowane metody leczenia raka, które mogą wpływać na układ odpornościowy, takie jak inhibitory kinazy białkowej lub inhibitory PARP

osoby, które przeszły przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub które nadal przyjmują leki immunosupresyjne

osoby z ciężkimi schorzeniami układu oddechowego, w tym z mukowiscydozą, ciężką astmą i ciężką POChP

osoby z rzadkimi chorobami i wrodzonymi wadami metabolizmu, znacznie zwiększającymi ryzyko infekcji

osoby stosujące terapie immunosupresyjne, prowadzące do znacznego zwiększenia ryzyka infekcji

kobiety w ciąży z poważną chorobą serca (wrodzoną lub nabytą).

