Nadchodzi koniec czerwonej listy i kwarantanny hotelowej. Brytyjskie władze rozważają poważne zmiany przed szczytem COP26

Fot. Getty

Władze UK rozważają rezygnację z czerwonej listy i wycofanie obowiązkowej płatnej kwarantanny hotelowej dla podróżnych z red list. Kiedy zmiany mogą wejść w życie i co zastąpi dotychczasowe zasady?

Według doniesień „The Telegraph” już niebawem brytyjska czerwona lista i przypisana do niej kosztowna kwarantanna hotelowa dla podróżnych z red list mogą całkowicie zniknąć z Wielkiej Brytanii. Ministrowie zastanawiają się nad poważnymi zmianami w związku z oczekiwanym przybyciem delegatów z całego świata, którzy w przyszłym tygodniu mają przyjechać do Glasgow na szczyt klimatyczny COP26.

Przypomnijmy, że według aktualnych zasad każda osoba, przybywająca do UK z krajów wpisanych na czerwoną listę, ma obowiązek poddać się kwarantannie hotelowej na 10 dni (11 nocy). Pobyt w wyznaczonym hotelu podróżny musi zapłacić z własnej kieszeni, co obecnie wynosi 2285 funtów w przypadku jednej osoby. Pakiet kwarantannowy zwiera w sobie dwa testy, które podróżny ma obowiązek wykonać 2. i 8. dnia kwarantanny w UK. Dodatkowo, podróżny musi też wykonać test przed podróżą oraz wypełnić Passenger Locator Form. Zasady są takie same dla zaszczepionych i niezaszczepionych podróżnych z red list.

Koniec czerwonej listy i kwarantanny hotelowej w UK?

Obecnie, po niedawnym znacznym okrojeniu czerwonej listy, na brytyjskiej red list pozostało siedem krajów: Kolumbia, Dominikana, Ekwador, Haiti, Panama, Peru i Wenezuela. Problem jednak w tym, że w przyszłym tygodniu, na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow, mają pojawić się delegaci z całego świata – również z siedmiu państw pisanych na czerwoną listę w UK. W związku z tym gabinet Borisa Johnsona znalazł się pod presją, dotyczącą złagodzenia zasad wjazdowych.

Rezygnacja z czerwonej listy oraz z kwarantanny hotelowej nie jest bezpodstawna. Według danych NHS obecnie ryzyko zakażenia w krajach z red list jest mniejsze, niż ryzyko zarażenia się wewnątrz Wielkiej Brytanii. W połowie października wśród podróżnych z czerwonej listy odnotowano 0,77 proc. pozytywnych testów. Z kolei odsetek pozytywnych testów w całej Wielkiej Brytanii wyniósł w tym czasie 1,14 proc. Dodatkowym argumentem na rzecz wycofania czerwonej listy jest fakt, że w pełni zaszczepionych jest coraz więcej osób.

Jak miałyby wyglądać złagodzone zasady, które według medialnych doniesień powinny wejść w życie w najbliższy poniedziałek, 1 listopada 2021? Prawdopodobnie, zamiast kwarantanny hotelowej, podróżni będą zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny domowej. Te same zasady mają obowiązywać i zaszczepionych, i niezaszczepionych. Zmiany mogą zostać ogłoszone w czwartek, jednak ministrowie prawdopodobnie zachowają możliwość do przywrócenia kwarantanny hotelowej w razie pogorszenia sytuacji w konkretnych krajach. Według portalu Metro, jeśli ogłoszenie nie nastąpi w czwartek i zmiany nie wejdą w życie od 1 listopada, zasady tak czy inaczej zostaną ostatecznie złagodzone – ale być może dopiero od 1 stycznia 2022.