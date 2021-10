Testy i kwarantanna dla dzieci podróżujących do UK z Polski. Jakie zasady obowiązują w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej?

Fot. Getty

Jakie są aktualne zasady dotyczące testów i kwarantanny dla dzieci podróżujących z Polski do UK? Oto warunki wjazdu dla dzieci, obowiązujące po 4 października w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Od 4 października 2021 roku w Wielkiej Brytanii obowiązują uproszczone zasady wjazdu dla podróżnych zagranicznych. Zniknęły listy green i amber, a na liście red pozostaje coraz mniej państw.

Jak w związku ze zmianami wyglądają aktualne zasady dotyczące kwarantanny i testów dla dzieci podróżujących z Polski do UK? Jakie są różnice między warunkami wjazdu do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Przedstawiamy oficjalne rządowe informacje.

Czy dzieci podróżujące z Polski do UK mają kwarantannę?

Zgodnie z aktualnymi zasadami podróży do UK, osoby niepełnoletnie, czyli do 18. urodzin, nie mają obowiązku poddawania się kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii z Polski. Zasada taka obowiązuje we wszystkich częściach UK, a więc zarówno w Anglii i Walii, jak też w Szkocji i Irlandii Północnej. Ponadto, dzieci i młodzież do 18. roku życia nie podlegają kwarantannie nawet wtedy, gdy podróżują z niezaszczepionym dorosłym.

W przypadku podróży do UK z miejsc, które nie znajdują sie na brytyjskiej czerwonej liście, pod względem kwarantanny dzieci i młodzież niepełnoletnia traktowane są tak samo, jak w pełni zaszczepieni dorośli.

Pod względem kwarantanny wszystkie osoby do 18. roku życia traktowane są jak zaszczepione.

Jakie testy dla dzieci podróżujących z PL do UK?

Z kolei pod względem testów wciąż nie ma jednolitych zasad w całym Zjednoczonym Królestwie. Nieco inne reguły obowiązują w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, a inne w Szkocji. Poniżej przedstawiamy skrót kluczowych zasada według informacji z brytyjskich stron rządowych.

ANGLIA, WALIA I IRLANDIA PÓŁNOCNA

Zasady dotyczące testów dla dzieci podróżujących z Polski do Anglii, Walii i Irlandii Północnej są takie same i wyglądają następująco:

dzieci do 4. roku życia (włącznie) nie muszą wykonywać żadnych testów w związku z podróżą z Polski do Anglii, Walii lub Irlandii Północnej

dzieci od 5. roku życia do 18. urodzin muszą wykonać jeden test – 2. dnia pobytu w UK.

SZKOCJA

W Szkocji zasady są podobne, ale granicę wiekową postawiono w zupełnie innym miejscu:

dzieci do 10. roku życia (włącznie) nie muszą wykonywać żadnych testów w związku z podróżą z Polski do Szkocji

dzieci od 11. roku życia do 18. urodzin muszą wykonać jeden test – 2. dnia pobytu w UK.

Ważne jest jednak to, by pamiętać, że powyższe zasady stosują się do dzieci, które są brytyjskimi rezydentami lub podróżują z miejsc, które wystawiają certyfikat szczepienia uznawany w UK, a także z miejsc, które nie są wpisane na red list. Zasady te dotyczą zatem między innymi dzieci podróżujących do UK z Unii Europejskiej (w tym z Polski), ale w przypadku podróży spoza UE lub USA trzeba upewnić się, jakie są aktualne zasady podróży do Anglii, Walii, Irlandii Północnej czy Szkocji z danego państwa lub terytorium.