SPRAWDŹ jakie NAPRAWDĘ są Polki w UK [wideo]

Brytyjczyk plus Polka - czy to dobre połączenie?

Jakie są Polki w oczach Brytyjczyków? Co sądzą o kobietach z Polski mieszkańcy Wysp? Na ile funkcjonujące stereotypy o naszych rodaczkach są prawdziwe? Czy jest coś, czym wyróżniają się na tle innych kobiet?

Znakomita matka, idealna żona, piękność o słowiańskiej urodzie, ale też ambitna, choć niekoniecznie nadążająca za modą - to tylko kilka stereotypów, które pokutują wśród obcokrajowców na temat Polek. Generalnie kobiety z Polski cieszą się bardzo dobrą opinią wśród Brytyjczyków, na co sobie bardzo sumiennie zapracowały. Szczególnie, że są to przecież imigrantki, które na Wyspach musiały się wykazać nie lada wszechstronnością. Polki muszą sprawdzać się w pracy i w domu, zawodowo i prywatnie, jako matki i jako żony - jak się okazuje nie wszystkie Brytyjki muszą sprostać takim wymaganiom...

... ale jak to jest umawiać się z Polką w Wielkiej Brytanii? Zobaczcie ten filmik, który ukazał się na kanale "Dating Beyond Borders" i pokazuje kulturowe różnice dotyczące Polek i jak bardzo odstają od powyższych stereotypów.

Jak się okazuje Polkom imponuje ogłada i wiedza. a one samo są świetnie wykształcone, lubią też dobrze zjeść i są... przesądne. Zgadzacie się z taką analizą? Czy polskie dziewczyny rzeczywiście takie są? Dajcie znać co na ten temat sądzicie na naszym profilu na FB!