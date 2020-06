Zwrot pieniędzy za bilety Ryanair: jakie prawa ma pasażer, którego lot został odwołany?

Tani irlandzki przewoźnik lotniczy znalazł się pod ostrzałem krytyków w kwestii zwrotu za bilety na odwołane w trakcie pandemii loty. Jakie prawa mają ci, którym odwołano podróż, a teraz mają problemy z odzyskaniem pieniędzy?

Co Ryanair mógł zrobić źle, to zrobił źle - wprowadził klientów w błąd, "wciskał im" vouchery, wydłużał proces refundacji, informując, że z powodu pandemii może on trwać nawet do 12 miesięcy (!!!) w niektórych przypadkach. Trudno się dziwić, że w badaniu "Which?" okazało się, że w tej kwestii Ryanair okazał się najgorzej ocenianą linią lotniczą...

Co można zrobić znajdując się w takiej sytuacji? Jakie mamy prawy? Czy musimy przyjmować vouchery? Oto nasz poradnik w kwestii zwrotu pieniędzy za bilety za odwołany lot w Ryanairze:

Czy odmowa zwrotu pieniędzy za bilet jest legalna?

Prawo brytyjskie i regulacje unijne wyraźnie stanowią, że linie lotnicze muszą w całości zwrócić pieniądze swoim klientom w ciągu 14 dni, jeśli ich podróż zostanie odwołana. Nie ma tu żadnych wyjątków, nie ma tu żadnej taryfy ulgowej.

Podczas gdy biura podróży i linie lotnicze są uprawnione do oferowania alternatywnych sposobów zwrotu pieniędzy, jak na przykład vouchery do wykorzystania, to klient ma prawo nie zgodzić się na przyjęcie takiej formy rekompensaty i żądać pełnego zwrotu poniesionych kosztów.

Według badań "Which?" do tej pory jedynie pięć procent klientów Ryanaira otrzymało zwrot pieniędzy w terminie. Prawie 85 procent klientów Ryanair nadal czeka na zwrot pieniędzy. Dla porównania w takiej sytuacji znajduje się jedynie 19% pasażerów Jet2 czy 23% pasażerów British Airways.

Czy muszę przyjąć voucher zamiast pieniędzy?

Przedstawiciele Ryanaira usilnie proponowali pasażerom irlandzkich linii vouchery do wykorzystania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zapewniali, że to lepsze rozwiązania i utrzymywali, że procedura zwrotu pieniędzy w obecnej sytuacji może potrwać nawet do roku (jak ustalili pracownicy "Which?"). Kupony na bilety wciskano także tym klientom, którzy wyraźnie chcieli otrzymać zwrot pieniędzy.

Zgodnie z obowiązującym unijnym prawem klient może odmówić przyjęcia vouchera i żądać pieniędzy - zostało to ostatnio potwierdzone przez szefa Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA). W dodatku Komisja Europejska zwróciła uwagę, że bez względu na pandemię prawa klientów linii lotniczych muszą być przestrzegane.

Zaznaczamy - tylko i wyłącznie od klienta zależy czy przyjmie voucher.

Jakie jest stanowisko Civil Aviation Authority (brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego)?

W maju Urząd Lotnictwa Cywilnego ostrzegł linie lotnicze, że prawo jest jasne, a klienci muszą otrzymać zwrot pieniędzy. "Zgodnie z prawem konsumenci są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów za odwołane loty. Pomimo wyzwań, przed którymi stoi obecnie branża [...], ważne jest, aby konsumenci mieli możliwość żądania zwrotu gotówki bez niepotrzebnych przeszkód" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Ryanair w swoich komunikatach bronił się, że ze względu na sytuacją procedura zwrotów trwa po prostu dłużej i trzeba czekać, aż kryzys wywołany koronawirusem przeminie.

KLIKNIJ PONIŻEJ I WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ ANKIECIE: