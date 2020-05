Polka z UK obnaża realia pracy w czasie lockdownu: „Za tydzień bycia w domu, musiałam poświęcić swój urlop” [LIST DO REDAKCJI]

Fot. Getty

W kontekście walki związków zawodowych o podwyżkę dla key workers, jedna z naszych Czytelniczek napisała do nas przejmujący list, ujawniający przykrą rzeczywistość wielu kluczowych pracowników. Okazuje się, że zmartwieniem wielu osób jest otrzymywanie minimalnej stawki krajowej - mimo kilkunastu lat przepracowanych u tego samego pracodawcy. Jednak na niskim wynagrodzeniu złe traktowanie niestety się nie kończy…

Niedawno opublikowaliśmy list od naszego Czytelnika, pytającego o głośny spór, dotyczący podwyżek dla key workers. W reakcji na podniesiony temat, jedna z naszych Czytelniczek postanowiła podzielić się tym, jak wyglądają realia pracy w czasie lockdownu w fabryce, w której jest zatrudniona od 12 lat. List publikujemy za zgodą Autorki:

KEY WORKER: Minimalna krajowa po 12 latach pracy

„Po 12 latach w fabryce suplementów dla zwierząt, w Irlandii Płn. mam najniższą krajową, pomimo, że wcześniej 3-krotnie miałam podwyżkę. Po 2 ostatnich wzrostach płacy minimalnej, moja ani „drgnęła” co doprowadziło, że wróciłam do minimalnej. W okresie pandemii, cały czas firma jest otwarta. A ja pomimo, że miałam list od lekarza, że jestem w grupie podwyższonego ryzyka i była zgoda firmy na moje pozostanie w domu przez okres 12 tygodni, po upływie tygodnia, musiałam wrócić do pracy, bo rzekomo list nie był dość dobry. Za tydzień bycia w domu, musiałam poświęcić swój urlop”.

Podwyżka tak - ale dopiero po pandemii...

„Kiedy zapytałam o podwyżkę, oczywiście, że tak ale dopiero po pandemii, bo teraz niema możliwości zebrania się kilku osób z firmy i przedyskutowania tego faktu. Nie ma więc mowy o extra podwyżce dla key workers, niestety”.

Jak wygląda sytuacja w Waszych miejscach pracy? Macie podobne doświadczenia? Również jesteś źle traktowani przez pracodawcę? Piszcie do nas na Facebooku lub na adres: [email protected].

