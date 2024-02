Kobieta zginęła po ataku psów w Essex. Policja aresztowała 39-letniego mężczyznę

Policja w Essex poinformowała o śmierci kobiety po ataku psów w Jaywick. W związku z tragicznym zdarzeniem aresztowano właściciela zwierząt, 39-letniego mężczyznę.

Kobieta zginęła na miejscu po ataku psów, a policja nadal próbuje ustalić okoliczności tragedii. Prosi również świadków zdarzenia o pomoc. Właściciel psów został aresztowany i przebywa obecnie w areszcie.

Do ataku psów na kobietę w Essex doszło wczoraj. Glen Pavelin z policji powiedział:

– Doświadczeni detektywi prowadzą śledztwo w sprawie, aby dokładnie ustalić, co się stało. Zdaję sobie sprawę, że pojawią się spekulacje na temat rasy psów biorących udział w ataku. Czekamy na potwierdzenie tej kwestii od ekspertów, zanim podamy dalsze szczegóły. Prosimy, aby powstrzymać się od spekulacji. (…) Myślami jesteśmy z rodziną kobiety, która wczoraj zginęła. To zdarzenie jest ogromnym szokiem dla społeczności i rozumiemy jej obawy.

W celu zabezpieczenia terenu i upewnienia się, że nie ma zagrożenia dla innych ludzi, dwa psy biorące udział w ataku uśpiono. Ich 39-letni właściciel pozostaje w areszcie.

