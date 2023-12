Crime Kobieta obudziła się w środku nocy. Obok niej leżał włamywacz ze spuszczonymi spodniami

Mieszkanka Croydon w południowym Londynie jeszcze długo będzie musiała dochodzić do siebie po tym, jak do jej domu wdarł się intruz z intencją zgwałcenia jej. Gdy kobieta obudziła się w środku nocy, włamywacz leżał wraz z nią na sofie ze spodniami spuszczonymi do kostek.

Nietypowe włamanie w Londynie

8 września tego roku mieszkanka dzielnicy Croydon zasnęła na kanapie w salonie swojego domu. Gdy w środku nocy przebudziła się, na kanapie leżał z nią mężczyzna, z całkowicie spuszczonymi spodniami. Kobieta instynktownie krzyknęła, żeby intruz opuścił jej dom. I tak się stało. Włamywacz, 38-letni Frank Rawlings, rzeczywiście opuścił jej posesję. Wezwana na miejsce policja szybko natrafiła na Rawlingsa, który niespecjalnie próbował się kryć ani uciekać. W plecaku miał zabawkę erotyczną, a na kanapie kobiety śledczy znaleźli gumę żutą wcześniej przez mężczyznę. To pozwoliło funkcjonariuszom Scotland Yard jednoznacznie stwierdzić, że Frank Rawlings rzeczywiście przebywał w domu poszkodowanej.

Kobieta zeznała, że nie doświadczyła przemocy na tle seksualnym. Co nie zmienia faktu, że cały incydent całkowicie ją przeraził. Zwłaszcza że włamywacz, gdy się obudziła, obejmował ją w pasie i, sądząc po spuszczonych spodniach, szykował się do zgwałcenia kobiety. Po aresztowaniu Rawlings początkowo odmówił udzielania jakichkolwiek odpowiedzi. Ale na pierwszej rozprawie przyznał się, że wtargnął do mieszkania w Croydon z zamiarem popełnienia przestępstwa seksualnego.

Met Police w sposób szczególny zwalcza przestępstwa względem kobiet

Funkcjonariusze Met Police są świadomi tego, jak wstrząsające był dla kobiety fakt obudzenia się we własnym domu obok włamywacza. – To było niezwykle niepokojące wydarzenie. Kobieta obudziła się i zastała w swoim domu zupełnie obcą osobę. Frank Rawlings nie chce zdradzić, jakie miał zamiary. Ale to, że był częściowo rozebrany i leżał obok kobiety na sofie, wyraźnie wskazuje, jakie były te zamiary. Na szczęście kobieta się obudziła i go wystraszyła. Ofiara wykazała się niezwykłą odwagą, wspierając całe śledztwo. Mam nadzieję, że teraz, po zakończeniu postępowania sądowego, zacznie wracać do zdrowia po tym okropnym incydencie – zaznaczyła prowadząca śledztwo Sarah Mead. I dodała: – Przestępczość wymierzona w kobiety i dziewczęta jest kluczowym priorytetem Met Police. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby usprawniać dochodzenia i lepiej wspierać tych, którzy nam zaufali.

Frank Rawlings został kilka dni temu skazany przez Woolwich Crown Court na leczenie szpitalne na czas nieokreślony.

