Crime Jak uchronić się przed złodziejem? Oto pięć cennych porad

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest jednym z najbardziej pracowitych okresów dla złodziei. To właśnie wtedy, gdy obniżamy naszą czujność, liczba włamań znacząco rośnie. Na co zatem zwrócić uwagę, żeby uchronić się przed niechcianymi intruzami? Poniżej prezentujemy Wam pięć cennych porad.

Dokładnie sprawdź wszystkie okna i drzwi

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra często nie ma nas w domu. W końcu robimy wtedy zakupy i odwiedzamy naszych bliskich. Dlatego tak ważne jest, by za każdym razem, gdy dom opuszczamy, dokładnie sprawdzić wszystkie okna i drzwi. Paradoksem jest to, że domownicy zazwyczaj instalują porządne zabezpieczenia w głównych drzwiach wejściowych, ale już mniejszą wagę przykładają do drzwi znajdujących się z tyłu domu lub w piwnicy. Poza tym domownicy, wychodząc na zewnątrz, niejednokrotnie zapominają zasłonić wszystkie okna. I wystawiają się tym samym złodziejom, którzy mogą swobodnie podejrzeć, co znajduje się w środku. Trzeba też pamiętać, by jakiekolwiek cenne przedmioty znajdowały się poza polem widzenia złodziei.

Eksperci radzą, by w drzwiach instalować znacznie bezpieczniejsze zamki typu deadlock.

Ostrzeżenia dla złodziei już nie działają

Ciekawe jest to, że niektóre ostrzeżenia dla złodziei wywołują skutek odwrotny do zamierzonego. Eksperci twierdzą, że tabliczka z napisem informującym, że w domu żyje „zły pies”, nie tylko już nie działa, ale wręcz zachęca włamywaczy do sprawdzenia, co też w domu może się znajdować. Taka tabliczka informuje złodziei, że wewnątrz posesji znajduje się coś cennego, co jej właściciel chce chronić w sposób szczególny. Poza tym taka tabliczka sugeruje, że dom może być słabo zabezpieczony. Właśnie dlatego, że jego właściciel postawił w tym względzie na psa albo tylko udaje, że ma się tym zająć pies.

Klucz do domu pod wycieraczką

Jedną z najgorszych praktyk wciąż stosowanych w wielu domach jest zostawianie klucza pod przysłowiową wycieraczką. Z badania przeprowadzonego przez Toolstation wynika, że w aż 34 proc. gospodarstwach domowych domownicy zostawiają „zapasowy” klucz gdzieś na zewnątrz domu. Pod doniczką, pod wycieraczką czy w jakiejś w mikro skrytce w ogrodzie. – Klucz zostawiony gdzieś poza domem zostanie znaleziony. Włamywacze, świadomi istnienia typowych kryjówek, będą szukać wskazówek, takich jak świeża ziemia w określonym miejscu w porównaniu z resztą trawnika lub wyraźnie przesunięta doniczka – mówi na łamach „Daily Mail” Michael Fraser – w przeszłości włamywacz, a obecnie ekspert ds. bezpieczeństwa.

Informowanie wszystkich o swoich planach wyjazdowych to zła praktyka

Złodzieje tylko czekają na to, żeby domownicy opuścili dom. W związku z tym obserwują posesje, mieszkańców, a także wertują media społecznościowe. Informowanie znajomych i innych ludzi na Facebooku lub X o swoich planach wyjazdowych to zachęta dla włamywaczy, by bliżej przyjrzeć się konkretnym domom lub mieszkaniom. Pewne informacje warto jest więc zachować dla siebie, zwłaszcza w gorącym dla włamywaczy okresie świątecznym. Jednocześnie eksperci radzą, by jadąc na lotnisko czy dworzec nie zamawiać taksówek tuż pod dom. Złodzieje mogą zobaczyć, że opuszczamy dom na dłużej.

Uważaj na to, co wyrzucasz do kosza na śmieci

Ultra ważne jest także uważanie na to co i pod jaką postacią wyrzuca się do koszy na śmieci. Choć może nie zdajemy sobie z tego sprawy, to złodzieje rutynowo przeglądają zawartość naszych pojemników na śmieci w poszukiwaniu cennych informacji. Jeśli znajdą dokumenty zawierające nasze wrażliwe dane, mogą je ukraść i wykorzystać do przywłaszczenia sobie naszej tożsamości. A stąd jest już niedaleka droga do poważnych kłopotów, zwłaszcza finansowych.