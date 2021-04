Konserwatywny kandydat na burmistrza Londynu odniósł się do przerwania nabożeństwa w polskim kościele w Balham

Fot: Twitter

W brytyjskich mediach wraca sprawa przerwania wielkanocnego nabożeństwa w polskim kościele w Balham - po kilku tygodniach do tej sprawy odniósł się jeden z kandydatów na burmistrza Londynu.

Startujący z ramienia Partii Konserwatywnej Shaun Bailey odwiedził wczoraj polski kościół w dzielnicy Balham, o którym było głośno także w brytyjskich mediach z powodu incydentu w czasie świąt wielkanocnych. Przypomnijmy, w Wielki Piątek doszło do policyjnej interwencji w trakcie nabożeństwa. Interwencja w parafii Chrystusa Króla w trakcie Liturgii Męki Pańskiej była spowodowana naruszeniami podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi. Zdaniem Baileya "zdarzenie, które miało miejsce w Wielki Piątek, było niewyobrażalne".

It was very special to visit the Christ the King Polish Church in Balham today.



Whether you belong to a faith or none, one of the wonderful things about London is that it welcomes everyone.



I will always support the right to worship for all communities in our city. pic.twitter.com/qHQLoqcKR6