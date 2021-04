Met Police i władze parafialne zabierają głos w sprawie przerwania mszy w Wielki Piątek - MAMY oficjalne oświadczenia obu stron

Fot: Parafia Chrystusa Króla

Ciąg dalszy głośnej sprawy przerwania mszy świętej w polskim kościele w Balham. Na naszych łamach prezentujemy oficjalne oświadczenia zarówno policji, jak i kościoła. Co się stało w kościele Chrystusa Króla? Po czyjej stronie jest racja?

Przypomnijmy, w Wielki Piątek doszło do policyjnej interwencji w trakcie mszy w polskim kościele w Balham. Interwencja w parafii Chrystusa Króla w trakcie Liturgii Męki Pańskiej była spowodowana naruszeniami podstawowych zasad bezpieczeństw związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi. "Niestety to zgromadzenie jest bezprawne w związku z regulacjami obowiązującymi obecnie z powodu koronawirusa. Zgodnie z prawem nie możecie się tu spotykać w tak licznym gronie. Musicie teraz rozejść się do domów. Niezastosowanie się do tego grozi grzywną w wysokości 200 funtów. Natomiast odmowa podania danych może doprowadzić do aresztowania" - ostrzegał funkcjonariusz, który stanął w trakcie nabożeństwa przed ołtarzem.

Po więcej szczegółów w tej sprawie odsyłamy do naszej poprzedniej publikacji w tej sprawie, którą znajdziecie pod tym linkiem: "Policjanci w Londynie weszli do polskiego kościoła! Nakazali wiernym rozejść się do domów".

Piątkowe wydarzenia z kościoła w Balham odbiły się szerokim echem nie tylko w polonijnych mediach i wzbudziły kontrowersje w polskim społeczeństwie w Wielkiej Brytanii.

Czy w Wielki Piątek doszło do profanacji?

Oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydało brytyjskie Met Police, także w polskiej wersji językowej i można je znaleźć na oficjalnym profilu "Polish Met Police" na Twitterze. "Oficerowie policji na miejscu znaleźli dużą liczbę osób w kościele. Niektóre z nich nie miały założonych maseczek. Wierni także nie przestrzegali zasad dystansu społecznego" - czytamy w oświadczeniu. "Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni faktem rozprzestrzenianiem się i łatwością transmisji wirusa COVID-19 w dużych skupiskach ludzi w pomieszczeniach, gdzie zasady dystansu społecznego i noszenie maseczek nie jest praktykowane. Oficerowie podjęli decyzję, że kontynuowanie nabożeństwa nie jest bezpieczne"

"Jesteśmy świadomi jak ważny jest ten dzień w religii katolickiej. Oficerowie Metropolitan Police nie wystawili żadnego mandatu w trakcie incydentu" - czytamy dalej. Jednocześnie zaznaczono, że służby policyjne znajdują się w ciągłym kontakcie z przedstawicielami kościoła i będą "kontynuować dialog".

Met Police uzasadnia swoje działania, a władze kościelne nie zgadzają się z taką oceną sytuacji

Głos w tej sprawie został również zabrany przez władze parafialne polskiego kościoła w Balham. "Nie pozwolono nam dokończyć Celebracji. Policjanci, stwierdzili, że nasze zgromadzenie liturgiczne jest niezgodne z prawem, każąc wszystkim natychmiast opuścić naszą Świątynię pod groźbą mandatu dla każdego z obecnych Parafian w wysokości £200 lub nawet aresztu. Wierni bez sprzeciwu wykonali ten nakaz" - czytamy na oficjalnej stronie parafii Chrystusa Króla.

Napisano również, że policja miała "brutalnie" przekroczyć swoje kompetencje i zrobić to bez żadnego powodu "gdyż wszystkie wymogi rządowe zostały dotrzymane". "Uważamy, że urzędnicy policji municypalnej zostali źle poinformowani odnośnie aktualnych wytycznych wobec miejsc kultu, twierdząc, że powodem ich interwencji jest nadal obowiązujący w Londynie zakaz publicznych celebracji w miejscach kultu" - czytamy dalej. "Ubolewamy nad tym, że prawa wiernych zostały pokrzywdzone w tak ważnym Dniu dla każdego wierzącego, a nasz kult – sprofanowany. Poinformowaliśmy o tym incydencie przełożonych Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Poprosiliśmy władze policji o wyjaśnienie zaistniałego zdarzenia i czekamy na ich odpowiedź".

Londyńscy policjanci pojawili się w polskim kościele również w Wielką Sobotę

Dodajmy, że od 8 marca miejsca kultu w Anglii mogą być otwarte i mogą odbywać się w nich modlitwy i nabożeństwa prowadzone przez duchownego lub osobę świecką, ale w ich trakcie należy ustalić "limity kultu zbiorowego" na podstawie pojemności miejsca i oceny potencjalnego ryzyka.

"Jesteśmy w kontakcie z Polską Misją Katolicką w sprawie wczorajszego incydentu w kościele na Balham. Zbieramy informacje i ustalamy szczegóły dot. okoliczności tego zdarzenia. Zarówno Parafia na Balham, jak i Met Police opublikowały oficjalne stanowiska w tej sprawie" - to z kolei oficjalne stanowisko wystosowane przez biuro prasowe polskiej ambasady w Londynie.

Dodajmy również, że w Wielką Sobotę w kościele w Balham również doszło do policyjnej interwencji. Funkcjonariusze Met Police sprawdzali czy przestrzegane są obostrzenia.