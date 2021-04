"Głęboko tego żałujemy" - Met Police wyraziło ubolewanie w związku z przerwaniem nabożeństwa w polskim kościele

Fot: YouTube

Met Police wyraziło głębokie ubolewanie w związku z przerwaniem nabożeństwa w polskim kościele w czasie Liturgii Męki Pańskiej w Balham.

"Jesteśmy wszyscy świadomi wydarzeń, do których doszło tu w Wielki Piątek. Zamiarem Met jest wspieranie i chronienie społeczności w czasie pandemii, wiemy jednak, że wielu ludzi było bardzo zdenerwowanych z powodu tego, co się wydarzyło w Wielki Piątek i głęboko tego żałujemy" - cytujemy wypowiedź Andy Wadey za Polską Agencją Prasową. W dniu dzisiejszym przedstawiciele stołecznej Met Police wyrazili ubolewanie w związku z interwencją, która miała miejsce w miniony Wielki Piątek. "Mam szczerą nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie oznaczał początek odnowionej, trwałej relacji z parafią Chrystusa Króla w Balham, a także z całą polską społecznością" - dodawał Wadey.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Met Police nie złożyło żadnych przeprosin w tej sprawie, ani nie zakomunikowano, że rzeczona interwencja była błędem.

Met Police wyraża ubolewanie w związku z incydentem w Wielki Piątek

Przypomnijmy, w Wielki Piątek doszło do policyjnej interwencji w trakcie nabożeństwa w polskim kościele w Balham. Interwencja w parafii Chrystusa Króla w trakcie Liturgii Męki Pańskiej była spowodowana naruszeniami podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi. "Niestety to zgromadzenie jest bezprawne w związku z regulacjami obowiązującymi obecnie z powodu koronawirusa. Zgodnie z prawem nie możecie się tu spotykać w tak licznym gronie. Musicie teraz rozejść się do domów. Niezastosowanie się do tego grozi grzywną w wysokości 200 funtów. Natomiast odmowa podania danych może doprowadzić do aresztowania" - ostrzegał funkcjonariusz, który stanął w trakcie nabożeństwa przed ołtarzem.

Po więcej szczegółów w tej sprawie odsyłamy do naszej poprzedniej publikacji, którą znajdziecie pod linkiem: "Policjanci w Londynie weszli do polskiego kościoła! Nakazali wiernym rozejść się do domów".

Tydzień temu / Dzisiaj pic.twitter.com/1RqGjICaKH — Jakub Krupa (@JakubKrupa) April 11, 2021

"Głęboko tego żałujemy" - zapewnia Andy Wadey

Dodajmy również, że zarówno przedstawiciele Met Police, jak i władze same parafii w następstwie tych wydarzeń opublikowały odpowiednie oświadczenia. "Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni faktem rozprzestrzenianiem się i łatwością transmisji wirusa COVID-19 w dużych skupiskach ludzi w pomieszczeniach, gdzie zasady dystansu społecznego i noszenie maseczek nie jest praktykowane. Oficerowie podjęli decyzję, że kontynuowanie nabożeństwa nie jest bezpieczne" - czytamy we fragmencie oświadczenia Met Police.

"Nie pozwolono nam dokończyć Celebracji. Policjanci, stwierdzili, że nasze zgromadzenie liturgiczne jest niezgodne z prawem, każąc wszystkim natychmiast opuścić naszą Świątynię pod groźbą mandatu dla każdego z obecnych Parafian w wysokości £200 lub nawet aresztu. Wierni bez sprzeciwu wykonali ten nakaz" - to z kolei komunikat udostępniony na oficjalnej stronie parafii Chrystusa Króla.

Jak czytamy w komunikacie PAP reakcja uczestników dzisiejszej niedzielnej mszy na wyrazy ubolewania ze strony policji była ogólnie pozytywna i wierni doceniają fakt, że głoszony przez parafię protest nie pozostał bez odpowiedzi, jak miała przekazać jedna z wolontariuszek zaangażowanych w życie parafii. "Wyraziła też nadzieję, że ten przykry incydent będzie miał pozytywne następstwa, bo pokazał on, że prawa chrześcijan muszą również być respektowane" - czytamy.

Warto w tym miejscu dodać, że po Wielkim Piątku wszystkie kolejne świąteczne wydarzenia odbyły się bez żadnych zakłóceń, a wszelkie wytyczne w kwestiach pandemicznych były przestrzegane.