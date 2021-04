Policjanci w Londynie weszli do polskiego kościoła! Nakazali wiernym rozejść się do domów

Co się stało? Czy policjanci mieli do tego prawo?

Funkcjonariusze MET Police pokazali wczoraj, że nie Święta Wielkanocne nie stanowią żadnej taryfy ulgowej jeśli chodzi o przestrzeganie ograniczeń lockdownu. Po stwierdzeniu, że na mszy w kościele w Balham jest za dużo wiernych, nakazali przerwać nabożeństwo i rozejść się wiernym do domu.

Policjanci przerwali wczoraj nabożeństwo z okazji Wielkiego Piątku w jednym z polskich kościołów w dzielnicy Balham. Informację o tym, że w świątyni zgromadziło się za dużo osób, a także że nie wszyscy przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa (niektórzy ministranci nie mieli na twarzach maseczek, a wielu wiernych miało je założone w sposób nieprawidłowy), funkcjonariusze otrzymali od anonimowego informatora. Po stwierdzeniu złamania ograniczeń związanych z epidemią, policjanci nakazali wiernym opuszczenie świątyni i rozejście się do domów. - Niestety to zgromadzenie jest bezprawne w związku z regulacjami obowiązującymi obecnie z powodu koronawirusa. Zgodnie z prawem nie możecie się tu spotykać w tak licznym gronie. Musicie teraz rozejść się do domów. Niezastosowanie się do tego grozi grzywną w wysokości 200 funtów. Natomiast odmowa podania danych może doprowadzić do aresztowania - ostrzegał funkcjonariusz, który stanął w trakcie nabożeństwa przed ołtarzem.

Ksiądz wykonał polecenie policjantów

Proboszcz parafii Chrystusa Króla w Balham, ksiądz prałat Władysław Wyszowadzki, nie sprzeciwił się nakazowi wydanemu przez policjantów i poprosił wiernych, aby opuścili świątynię. Duchowny zalecił też Polakom zgromadzonym na nabożeństwie „duchowe przyjęcie komunii świętej” - Proszę wyjść z kościoła, bo inaczej każdy zapłaci mandat w wysokości 200 funtów – zaapelował do wiernych ksiądz.