Już 7,5 mln rodzin w wieku produkcyjnym pobiera w UK zasiłki. W ostatnim roku najbardziej poszkodowani zostali ludzie młodzi

Fot. Getty

W lutym 2021 r., czyli w rok od wybuchu pandemii koronawirusa, zasiłki pobierało aż 7,5 mln rodzin w wieku produkcyjnym. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocowych wzrosła w ciągu 12 miesięcy o aż 1,4 mln.

Najnowsze dane zebrane przez The Resolution Foundation pokazują, że pandemia koronawirusa jeszcze bardziej uzależniła mieszkańców UK od pomocy społecznej. W ciągu zaledwie 12 miesięcy – od lutego 2020 r. do lutego 2021 r. - liczba rodzin w wieku produkcyjnym pobierających zasiłki zależne od dochodu wzrosła aż o 1,4 mln, osiągając 7,5 mln. Największy przyrost osób korzystających z zasiłków nastąpił w grupie wiekowej 16-24 lat, dość powiedzieć, że w lutym 2020 r. wskaźnik wynosił 9 proc., a rok później już 15 proc. Jeśli chodzi o pozostałe grupy wiekowe (oprócz seniorów), to w grupie wiekowej 25-29 lat świadczenia socjalne otrzymywało 24 proc. ludzi (17 proc. w lutym 2020 r.), a w grupie wiekowej 30-59 lat – 27 proc. (22 proc. w lutym 2020 r.). Tuż przed wybuchem pandemii w domach, w których jakiś rodzaj zasiłku pobierała przynajmniej jedna osoba (m.in. child benefit, emeryturę, tax credits lub inne zasiłki uzależnione od dochodu), żyło 62 proc. ludzi. Obecnie organizacja The Resolution Foundation szacuje tę liczbę na 64 proc., czyli na więcej, niż rok wcześniej, ale wciąż zdecydowanie mniej, niż w 2005 r., gdy wskaźnik ten wynosił 72 proc.

Epidemia zintensyfikowała korzystanie z zasiłków w UK

Dane rządowe poddane analizie przez ekspertów The Resolution Foundation wyraźnie pokazują, że epidemia koronawirusa mocno zintensyfikowała potrzebę korzystania mieszkańców UK z zasiłków. - Po dziesięcioleciach zmniejszania się liczby rodzin otrzymujących świadczenia społeczne, kryzys Covid-19 doprowadził do gwałtownego wzrostu roszczeń, [teraz] o wsparcie ubiega się aż o 1,4 mln rodzin więcej. Na wzrost liczby świadczeń z uwagi na pandemię wpływ miała przede wszystkim sytuacja ludzi młodych – grupy, która tradycyjnie pobiera najmniej benefitów. A to odzwierciedla tylko fakt, że to właśnie oni zostali zdecydowanie najbardziej dotknięci kryzysem gospodarczym wywołanym przez Covid – zaznacza Karl Handscomb, starszy ekonomista w The Resolution Foundation.