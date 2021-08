Co trzecia rodzina w UK zostanie dotknięta likwidacją £20 dodatku do Universal Credit. To największa redukcja świadczeń od 80 lat

Fot. Getty

Eksperci ostrzegają, że nawet jedna na trzy rodziny zostanie w UK dotknięta likwidacją dodatku do Universal Credit w wysokości £20. To największa redukcja świadczeń od czasów II wojny światowej!

Fundacja Joseph Rowntree Foundation (JRF) poinformowała, że w ponad 400 okręgach parlamentarnych w całym kraju co najmniej jedna na trzy pracujące rodziny z dziećmi zostanie dotknięta redukcją zasiłku Universal Credit. Obniżka świadczenia o £20 tygodniowo (£1 040 rocznie) została zaplanowana na 6 października. Eksperci fundacji zaznaczyli także, że w niektórych okręgach parlamentarnych (sympatyzujących zwyczajowo z laburzystami), obniżeniem zasiłku Universal Credit może zostać dotkniętych aż trzy czwarte rodzin. Największe spustoszenie ruch taki może i prawdopodobnie poczyni w regionach Yorkshire and the Humber, North East, North West i West Midlands.

Bieda zaglądnie w oczy wielu rodzinom w UK?

Krytycy decyzji rządu odnośnie redukcji dodatku do Universal Credit o £20 tygodniowo są przekonani o tym, że bieda znów zajrzy w oczy wielu rodzinom na terenie całej Wielkiej Brytanii. Należy bowiem pamiętać o tym, że w UK, podobnie jak na całym świecie, społeczeństwa wciąż borykają się z rzeczywistością po-pandemiczną, a także że na skutek globalnej epidemii ucierpieli zwłaszcza ludzie najubożsi. - Ta sama partia, która odmówiła płacenia za darmowe posiłki w szkołach, by nakarmić głodne dzieci, teraz odmawia utrzymania dodatku do Universal Credit, który, jak pokazują badania, zuboży 500 000 ludzi i wpłynie negatywnie na tych, którzy już teraz zmagają się z problemami w moim okręgu wyborczym – zaznaczyła Naz Shah, deputowana do parlamentu z Bradford. I dodała: - Bradford West była areną jednego z najdłuższych i najbardziej rygorystycznych lockdownów podczas pandemii, co spowodowało wysoki poziom bezrobocia i zakłócenia w biznesie.

W podobnych słowach redukcję dodatku do Universal Credit podsumowała Katie Schmuecker z JRF, mówiąc: - Jesteśmy nieco ponad miesiąc od momentu, w którym rząd Wielkiej Brytanii dokona, z dnia na dzień, największej od czasów II wojny światowej obniżki zasiłków. Najnowsza analiza pokazuje, jak redukcja wysokości Universal Credit będzie miała głęboki i dalekosiężny wpływ na miliony rodzin o niskich dochodach w całej Wielkiej Brytanii. (…) Wrzucenie rodzin o niskich dochodach w jeszcze głębszą biedę i zadłużenie, a także wyssanie miliardów funtów z lokalnych gospodarek nie jest sposobem na awans społeczny. Jeszcze nie jest za późno, aby premier i kanclerz wysłuchali ogromnego sprzeciwu wobec tego szkodliwego cięcia i aby zmienili kurs.