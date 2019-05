Rząd UK trzęsie się w posadach: Odeszła jedna z najważniejszych osób w gabinecie Theresy May

Fot. Facebook, Getty

Andrea Leadsom, przewodnicząca brytyjskiej Izby Gmin i jedna z najbliższych współpracownic Theresy May, złożyła dziś swoją rezygnację. Powodem miał być sprzeciw wobec "nowej umowy brexitowej".

Theresa May coraz wyraźniej staje przed nieuchronnym wyborem: albo poda się do dymisji, albo zostanie opuszczona przez swoją własną partię. Po ogłoszeniu przez premier "nowej umowy brexitowej", torysi zdecydowanie sprzeciwili się nowym pomysłom premier, a w środę wieczorem ze stanowiska zrezygnowała jedna z najważniejszych osób w gabinecie Theresy May - Andrea Leadsom.

W swoim liście rezygnacyjnym, przewodnicząca Izby Gmin wytknęła swoim kolegom z rządu brak dyscypliny i przyznała, że nie wierzy już w to, iż obecny gabinet zrealizuje wolę Brytyjczyków wyrażoną w referendum w 2016 roku.

Odejście Leadsom nastąpiło po tym, jak Theresa May zgodziła się na spotkanie z Grahamem Brady'm, przewodniczącym Komitetu 1922. Spotkanie ma się odbyć w piątek, po wyborach europejskich. Oczekuje się, że Partia Konserwatywna poniesie w tych wyborach druzgocącą porażkę, co wzmacnia spekulacje dotyczące możliwej dymisji Theresy May właśnie w piątek.

W liście rezygnacyjnym Andrea Leadsom napisała m.in.:

"Droga Pani Premier (...) Byłam w Gabinecie, by kształtować i walczyć o Brexit. Po drodze pojawiło się kilka niewygodnych kompromisów, ale miałaś moje zdecydowane wsparcie i lojalność w wysiłkach zmierzających do urzeczywistnienia Brexitu, który był naszym wspólnym celem. (...) nie mogę spełnić mojego obowiązku jako lider Izby Gmin i ogłosić umowy zawierającej nowe elementy, którym głęboko się sprzeciwiam. (...) Z wielkim żalem i ciężkim sercem opuszczam ten Gabinet."