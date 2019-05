Dzisiejsze wybory do Parlamentu Europejskiego okażą się „gwoździem do trumny” Theresy May? W kuluarach mówi się o jutrzejszej dymisji premier

Fot. Getty

Czas Theresy May nieubłaganie dobiega końca. W kuluarach huczy od plotek, że premier może ogłosić swoją dymisję nawet w dniu jutrzejszym, jeśli torysi poniosą sromotną porażkę w dzisiejszych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Po silnym sprzeciwie polityków dla tzw. „nowej umowy Theresy May”, a także po niespodziewanym odejściu z rządu Przewodniczącej Izby Gmin Andrey Leadsom, dni Theresy May wydaja się być policzone. Jeszcze do niedawna premier była zdeterminowana, aby doprowadzić do zaakceptowania przez parlamentarzystów jakiejś formy umowy brexitowej i zapowiadała, że odejdzie po jej przyjęciu albo po ponownym jej odrzuceniu. Teraz jednak nie jest pewne, czy Theresa May w ogóle dotrwa do ponownego głosowania nad umową wyjścia i nad ustawami implementującymi tę umowę do prawa brytyjskiego.

W kuluarach huczy od plotek, że Theresa May może ogłosić swoją dymisję nawet jutro, jeśli tylko Partia Konserwatywna poniesie sromotną porażkę w dzisiejszych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Torysi musieliby liczyć na cud, żeby wyjść z tych wyborów z twarzą, ponieważ ostatnie przedwyborcze sondaże wskazywały, że mają oni jedynie 7 proc. poparcia. Na czele najnowszego sondażu YouGov przygotowanego we współpracy z „The Times” ponownie znalazło się ugrupowanie Nigela Farage'a – Partia Brexit, która może liczyć na blisko 40 proc. poparcia.

Niektórzy ministrowie wciąż jednak twardo stoją za premier i twierdzą, że Theresa May jeszcze nigdzie na razie się nie wybiera. Jak doniosła na Twitterze dziennikarka „The Times” Lucy Fischer, Jeremy Hunt miał powiedzieć dziennikarzom, że Theresa May powita 3 czerwca w Londynie Donalda Trumpa.