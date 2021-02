Jest zbyt wcześnie, żeby rezerwować letnie wakacje – ostrzega Brytyjczyków czołowy doradca ds. pandemii

Fot. Getty

Czołowy doradca rządu ds. pandemii, profesor Jonathan Van-Tam, ostrzegł Brytyjczyków, że jeszcze nie czas na to, by beztrosko rezerwować wakacje. Epidemia nie jest bowiem jeszcze pod kontrolą i wszystko może się lada moment zmienić.

Im bardziej rozbudowane są wasze plany na wakacje, jeśli chodzi o przekraczanie granic, mieszanie się w obrębie gospodarstw domowych, to muszę tylko powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, gdzie teraz jesteśmy, myślę, że wkraczacie w coś zupełnie nieznanego. Po prostu jest jeszcze za wcześnie, nie mamy wystarczającej liczby danych – powiedział na wczorajszej konferencji prasowej profesor Jonathan Van-Tam. A powiedział to niedługo po tym, jak światło dzienne ujrzała informacja o setkach Brytyjczyków wracających do kraju przez Dublin z państw z tzw. „czerwonej listy”. Powrót przez Irlandię oznacza bowiem brak obowiązku poddania się kwarantannie.

Irlandia zaostrzy kontrole na granicy

Z uwagi na to, że coraz więcej Brytyjczyków chce przechytrzyć władze w Wielkiej Brytanii i obejść obowiązujące w UK obostrzenia poprzez powrót przez Dublin, minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney zapowiedział wzmożone kontrole podróżnych. Minister zapowiedział także, że jest skłonny do wymiany danych na temat osób przylatujących do Irlandii i zmierzających następnie do Wielkiej Brytanii. Z kolei Conor McGinn, Minister ds. Bezpieczeństwa w gabinecie cieni zaznaczył: - Ministrowie muszą teraz pilnie wprowadzić w punktach odpraw na lotniskach w Wielkiej Brytanii obowiązek sprawdzania dokładnych informacji o wszystkich lotach pasażerów przylatujących z Irlandii i współpracy z odpowiednikami w Dublinie, aby zamknąć te tylne drzwi”.