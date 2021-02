Brytyjski rząd oferuje nielegalnym imigrantom szczepienie przeciwko Covid-19

Nawet do 1,3 miliona osób mieszkających w Wielkiej Brytanii całkowicie bezprawnie może otrzymać szczepionkę na koronawirusa, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka deportacji, jak podaje brytyjski Home Office.

Brytyjski rząd w ramach swojego programu szczepień przeciwko koronawirusowi chce dotrzeć do jak największej ilości osób w UK, a więc także do tych, którzy na Wyspie przebywają nielegalnie. Co to oznacza? Oznacza to, że nielegalni imigranci będą mogli po prostu pojawić się u lekarze GP, zarejestrować na szczepienie i nie muszą obawiać się, że zostaną zgłoszone do Home Office i zostaną poddani deportacji. Jak widać władze UK są zdeterminowane, aby za wszelką cenę przerwać "łańcuch zakażeń" i wyrażają gotowość na wyszczepienie jak największej części populacji kraju.

"Szczepionki na koronawirusa będą oferowane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom Wielkiej Brytanii, niezależnie od ich statusu imigracyjnego" - czytamy w oficjalnym stanowisku zaprezentowanym przez rzecznika rządu Borisa Johnsona.

Brytyjskie władze zachęcają do szczepienia na Covid-19 także nielegalnych imigrantów

"Z osobami zarejestrowanymi u lekarza rodzinnego kontaktujemy się przy najbliższej okazji. Sciśle współpracujemy z naszymi partnerami i organizacjami zewnętrznymi, aby skontaktować się z osobami niezarejestrowanymi u GP, aby zapewnić im również możliwość przyjęcia szczepionki" - czytamy dalej.

Przypomnijmy, z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na samym początku pandemi,, jeszcze w 2020 roku, gdy władze zachęcały osoby, które nie mają "uregulowanego" prawnie pobytu w UK do testowania się pod kątem Covid-19. Ci, którzy byli później testowani otrzymali również pomoc medyczną, jeśli okazała się ona potrzebna. Akcja ta okazała się na tyle sukcesem, że imigranci zaczęli się chętniej testować.

Home Office zapewnia, że wobec osób, które się zgłoszą, nie będa podejmowana żadne działania

W ramach takiej "amnestii" Home Office gwarantuje, że nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko osobom przebywającym w Wielkiej Brytanii nielegalnie, jeśli zarejestrują się u lekarza rodzinnego w celu zaszczepienia.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że taki ruch ze strony UK nie oznacza jakiejkolwiek amnestii dla nielegalnych imigrantów, dla osób, które na Wyspie przebywają niezgodnie z prawem. W tym przypadku zaszczepienie nie będzie się równać otrzymaniu prawa do pobytu.

Dodajmy, że w Wielkiej Brytanii zaszczepiono już 12 milionów osób, które otrzymały pierwszą dawkę, a drugą - pół miliona.